Вице-премьер Пермского края Демкин покинул должность после видео сына с Бали

Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Демкин покинул должность после появления в Сети видео своего сына с индонезийского острова Бали, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина и слова чиновника.

«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию», - сказал Демкин.

Чиновник отметил, что намерен продолжить деятельность в Перми.

Ранее сын Демкина Илья опубликовал видео с Бали и прокомментировал вопросы подписчиков о вероятности возвращения в Россию. Он заявил, что таких планов у него нет. По данным СМИ, молодой человек живет в Индонезии с весны 2022 года, отмечает «Радиоточка НСН».

