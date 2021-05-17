Голикова предложила направить маткапитал на строительство жилья. Поможет ли это?
Повысить рождаемость в России можно не только, увеличив сферу применения маткапитала, но и развивая социальную инфраструктуру, уверены эксперты НСН.
С инициативой расширения применения материнского капитала выступила вице-премьер России Татьяна Голикова. В частности, она предложила разрешить оплачивать им частные образовательные услуги, оказываемые ИП, и дать возможность тратить его на строительство жилья сразу после рождения ребенка.
Подобные идеи звучит как из уст законодателей, так и общественников. Предлагается не только разрешить инвестировать средства в специальные банковские или брокерские продукты с минимальным риском, но и предоставлять маткапитал женщинам, родившим третьего ребенка после 1 января 2022 года, если ранее они не воспользовались таким правом.
Рождаемость в России в последние годы стремительно падает, общество спорит, можно ли законодательно запрещать делать аборты или отдавать нежеланных детей на воспитание в церковные приюты, как предлагает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в беседе с НСН заявила, что продление программы маткапитала и включение в него семей с первенцами поспособствует всплеску демографии ненадолго.
«Хорошо бы, чтобы такие выплаты были и на последующих детей, потому что маткапитал платится всего один раз и за одного ребенка. Но самое главное и самое важное – это не только маткапитал. Это и возможность социальной инфраструктуры для того, чтобы мама могла ребенка отдавать не только в детский сад, но и в ясли, когда ему еще не исполнилось трех лет для того, чтобы работать, продолжить строить свою карьеру или учиться», - заключила она.
Похожей точки зрения придерживается и президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. он заявил, что повлиять на демографию можно только, приняв целый комплекс мер.
«В какой-то степени эти меры, конечно, позволят увеличить рождаемость в России. Но не надо забывать, что у нас порядка 20 миллионов граждан находятся за чертой бедности и шесть лет подряд падает абсолютный доход населения. Одна такая мера революционные изменения не принесет. Но в целом, я, конечно, позитивно отношусь к тому, что будет материнский капитал увеличен, продлен и к первому ребенку тоже применен», - рассказал он в интервью НСН.
С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке. Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.
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