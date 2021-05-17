Голикова предложила направить маткапитал на строительство жилья. Поможет ли это?

Рождаемость в России в последние годы стремительно падает, общество спорит, можно ли законодательно запрещать делать аборты или отдавать нежеланных детей на воспитание в церковные приюты, как предлагает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в беседе с НСН заявила, что продление программы маткапитала и включение в него семей с первенцами поспособствует всплеску демографии ненадолго.

«Хорошо бы, чтобы такие выплаты были и на последующих детей, потому что маткапитал платится всего один раз и за одного ребенка. Но самое главное и самое важное – это не только маткапитал. Это и возможность социальной инфраструктуры для того, чтобы мама могла ребенка отдавать не только в детский сад, но и в ясли, когда ему еще не исполнилось трех лет для того, чтобы работать, продолжить строить свою карьеру или учиться», - заключила она.



Похожей точки зрения придерживается и президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. он заявил, что повлиять на демографию можно только, приняв целый комплекс мер.