Адвокат напомнила, что обналичивание маткапитала уголовно наказуемо

Обналичивание материнского капитала является уголовно наказуемым деянием, наказание может доходить до реального тюремного срока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на партнёра коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерину Тягай.



Специалист напомнила, что маткапитал предназначен для целей, которые определены заранее и установлены законом, а также о том, что потратить выделенные государством деньги возможно только безналичным расчетом. В число законных способов траты капитала входит улучшение условий жилья, коммерческое обучение детей, а также увеличение пенсии матери.