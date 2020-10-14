Адвокат напомнила, что обналичивание маткапитала уголовно наказуемо
Обналичивание материнского капитала является уголовно наказуемым деянием, наказание может доходить до реального тюремного срока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на партнёра коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерину Тягай.
Специалист напомнила, что маткапитал предназначен для целей, которые определены заранее и установлены законом, а также о том, что потратить выделенные государством деньги возможно только безналичным расчетом. В число законных способов траты капитала входит улучшение условий жилья, коммерческое обучение детей, а также увеличение пенсии матери.
Тягай отметила, что попытки родителей воспользоваться противозаконной помощью мошеннических организаций, спекулирующих на обналичивании маткапитала, могут быть классифицированы как мошенничество по сговору. Такое действие оценивается по статье 159 УК РФ. Максимальным наказанием может стать заключение на срок до 4 лет.
Также адвокат подчеркнула, что Пенсионный фонд РФ, отвечающий за выплаты, может взыскать возмещение ущерба с нарушителей.
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