«Демографию надо спасать комплексно и революционно!» Социолог об изменениях в маткапитале

По словам президента Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгия Федорова повлиять на демографию только с помощью этой меры невозможно. В беседе с НСН он заявил, что в этом вопросе необходим комплекс мер.

«В какой-то степени эти меры, конечно, позволят увеличить рождаемость в России. Но не надо забывать, что у нас порядка 20 миллионов граждан находятся за чертой бедности и шесть лет подряд падает абсолютный доход населения. Одна такая мера революционные изменения не принесет. Но в целом, я, конечно, позитивно отношусь к тому, что будет материнский капитал увеличен, продлен и к первому ребенку тоже применен», -рассказал он.

Ранее мнением о том, что такие меры не помогут демографии, поделился и председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В беседе с НСН он посоветовал вводить маткапитал за четвертого, а не первого ребенка в семье.

