«Демографию надо спасать комплексно и революционно!» Социолог об изменениях в маткапитале
Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в эфире НСН назвал предложение президента о выплате денег за первенца в целом позитивным.
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию заявил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года.
Кроме того, материнский капитал начнут выплачивать за рождение первенца. Он будет эквивалентен нынешней сумме. Выплаты при рождении второго ребенка увеличатся на 616 тысяч рублей, а при появлении на свет третьего ребенка государство будет вносить 450 тысяч рублей в тело ипотечного кредита.
По словам президента Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгия Федорова повлиять на демографию только с помощью этой меры невозможно. В беседе с НСН он заявил, что в этом вопросе необходим комплекс мер.
«В какой-то степени эти меры, конечно, позволят увеличить рождаемость в России. Но не надо забывать, что у нас порядка 20 миллионов граждан находятся за чертой бедности и шесть лет подряд падает абсолютный доход населения. Одна такая мера революционные изменения не принесет. Но в целом, я, конечно, позитивно отношусь к тому, что будет материнский капитал увеличен, продлен и к первому ребенку тоже применен», -рассказал он.
Ранее мнением о том, что такие меры не помогут демографии, поделился и председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В беседе с НСН он посоветовал вводить маткапитал за четвертого, а не первого ребенка в семье.
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