Россияне объяснили нежелание заводить детей
Некоторые россияне не хотят заводить детей из-за сложного финансового положения, отсутствия партнера и плохими жилищными условиями, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.
Так, не собираются заводить детей почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 лет. У каждого четвертого имеются проблемы с финансами.
В свою очередь, больше половины женщин указанного возраста объясняют нежелание рожать проблемами со здоровьем, возрастными ограничениями и страхом упустить возможность построить карьеру.
Согласно исследованию, россияне согласились бы завести ребенка, если бы к их доходу ежемесячно добавлялось 58 тысяч рублей.
Это говорит о тренде к осознанному деторождению, считает замдиректора направления социально-экономических исследований НАФИ Ирина Гильдебрандт.
Ранее Минтруд сообщил, что размер материнского капитала на первого ребенка в следующем году вырастет до 483 882 рублей. За второго малыша родители смогут получить 639 432 рубля.
С учетом прогноза рождаемости право на материнский капитал в следующем году получат 1,2 млн семей.
О том, как влияет выплата материнского капитала на рождаемость в стране, «Радио 1» рассказал эксперт-демограф Алексей Ракша. По его словам, у женщин 1987-1988 годов рождения без материнского капитала не родились бы примерно 2,5 млн детей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 945 / сут.
Умерли
20 891+169 / сут.
Выздоровели
964 тыс.+5 985 / сут.
- В работе приложения Альфа-банка произошел сбой
- Тихановская видит Путина посредником в переговорах с Минском
- Российский журналист попал под обстрел в Нагорном Карабахе
- Режим ЧС введён в Воронежской области из-за лесных пожаров
- Россияне объяснили нежелание заводить детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru