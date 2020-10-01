Россияне объяснили нежелание заводить детей

Некоторые россияне не хотят заводить детей из-за сложного финансового положения, отсутствия партнера и плохими жилищными условиями, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Так, не собираются заводить детей почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 лет. У каждого четвертого имеются проблемы с финансами.

В свою очередь, больше половины женщин указанного возраста объясняют нежелание рожать проблемами со здоровьем, возрастными ограничениями и страхом упустить возможность построить карьеру.

Пушкина рассказала о нуждах родителей в использовании маткапитала

Согласно исследованию, россияне согласились бы завести ребенка, если бы к их доходу ежемесячно добавлялось 58 тысяч рублей.

Это говорит о тренде к осознанному деторождению, считает замдиректора направления социально-экономических исследований НАФИ Ирина Гильдебрандт.

Ранее Минтруд сообщил, что размер материнского капитала на первого ребенка в следующем году вырастет до 483 882 рублей. За второго малыша родители смогут получить 639 432 рубля.

С учетом прогноза рождаемости право на материнский капитал в следующем году получат 1,2 млн семей.

О том, как влияет выплата материнского капитала на рождаемость в стране, «Радио 1» рассказал эксперт-демограф Алексей Ракша. По его словам, у женщин 1987-1988 годов рождения без материнского капитала не родились бы примерно 2,5 млн детей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: mos.ru/Юлия Иванко
ТЕГИ:МаткапиталДеньгиРебенокРоддом
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры