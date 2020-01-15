«За права женщин России» предрекли неудачу маткапиталу
Лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в эфире НСН рассказала о перспективах продления и расширения маткапитала.
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию заявил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года. Кроме того, материнский капитал начнут выплачивать за рождение первенца, отметил глава государства.
Лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в беседе с НСН заявила, что продление программы маткапитала и включение в него семей с первенцами поспособствует всплеску демографии ненадолго.
«Хорошо бы, чтобы такие выплаты были и на последующих детей, потому что маткапитал платится всего один раз и за одного ребенка. Но самое главное и самое важное – это не только маткапитал. Это и возможность социальной инфраструктуры для того, чтобы мама могла ребенка отдавать не только в детский сад, но и в ясли, когда ему еще не исполнилось трех лет для того, чтобы работать, продолжить строить свою карьеру или учиться. Мне кажется, что единственным этим шагом можно увеличить рождаемость на какое-то незначительный период времени и в небольшом количестве. Потому что все сейчас умеют хорошо считать, думать и планировать свое будущее», - заключила она.
Ранее президента Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгия Федорова также заявлял, что повлиять на демографию только с помощью этой меры невозможно. В беседе с НСН он заявил, что в этом вопросе необходим комплекс мер.
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