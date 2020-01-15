«За права женщин России» предрекли неудачу маткапиталу

Лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в беседе с НСН заявила, что продление программы маткапитала и включение в него семей с первенцами поспособствует всплеску демографии ненадолго.

«Хорошо бы, чтобы такие выплаты были и на последующих детей, потому что маткапитал платится всего один раз и за одного ребенка. Но самое главное и самое важное – это не только маткапитал. Это и возможность социальной инфраструктуры для того, чтобы мама могла ребенка отдавать не только в детский сад, но и в ясли, когда ему еще не исполнилось трех лет для того, чтобы работать, продолжить строить свою карьеру или учиться. Мне кажется, что единственным этим шагом можно увеличить рождаемость на какое-то незначительный период времени и в небольшом количестве. Потому что все сейчас умеют хорошо считать, думать и планировать свое будущее», - заключила она.

Ранее президента Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгия Федорова также заявлял, что повлиять на демографию только с помощью этой меры невозможно. В беседе с НСН он заявил, что в этом вопросе необходим комплекс мер.



