Депутат Кирьянов раскрыл, что даст эксперимент по 3D-печати домов
Артем Кирьянов заявил НСН, что по применению 3D-печати в строительстве пока не готовится никакого законопроекта, а эксперимент пройдет в рамках развития ИИ.
«Регуляторная песочница» по тестированию технологий 3D-печати направлена на то, чтобы установить новую терминологию для новых материалов, которые могут быть использованы в строительстве. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Ранее Кирьянов предложил провести эксперимент по тестированию технологий 3D-печати в строительстве, пишут «Ведомости». В рамках эксперимента обсуждается создание «регуляторной песочницы». От отметил, что инициатива прорабатывалась в течение двух лет. В беседе с НСН Кирьянов раскрыл детали своей инициативы.
«Это прежде всего вопросы, связанные с конкретным регулированием новых технологий, это эксперимент, который, по идее, призван обеспечить и новую терминологию, которая появилась, и применение 3D-принтинга в строительстве. Сегодня мы имеем ГОСТ, СНиП и регуляторику только по так называемым старым материалам: кирпич, бетон, цемент и так далее. Надо все эти вещи изучать. Соответственно, об этом и идет речь, когда мы говорим о так называемой «песочнице», то есть экспериментальном режиме, который покажет слабые и сильные стороны модели и сделает возможным массовое применение», - раскрыл он.
При этом Кирьянов уточнил, что пока что речь не идет о конкретном законопроекте.
«Пока это предложения, которые мы обсуждаем в рамках развития, в том числе, искусственного интеллекта (ИИ), в рамках развития новых технологий. Речь не идет сегодня о каком-то конкретном регионе или уже о каком-то законопроекте. Пока это предложение в том числе в нашу межфракционную рабочую группу по развитию ИИ и на обсуждение к соответствующим министерствам, прежде всего это и Минстрой, и Минцифры», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что 3D-печать уже применяется для ремонта вооружения и техники в зоне СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
