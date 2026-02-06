«Это прежде всего вопросы, связанные с конкретным регулированием новых технологий, это эксперимент, который, по идее, призван обеспечить и новую терминологию, которая появилась, и применение 3D-принтинга в строительстве. Сегодня мы имеем ГОСТ, СНиП и регуляторику только по так называемым старым материалам: кирпич, бетон, цемент и так далее. Надо все эти вещи изучать. Соответственно, об этом и идет речь, когда мы говорим о так называемой «песочнице», то есть экспериментальном режиме, который покажет слабые и сильные стороны модели и сделает возможным массовое применение», - раскрыл он.

При этом Кирьянов уточнил, что пока что речь не идет о конкретном законопроекте.

«Пока это предложения, которые мы обсуждаем в рамках развития, в том числе, искусственного интеллекта (ИИ), в рамках развития новых технологий. Речь не идет сегодня о каком-то конкретном регионе или уже о каком-то законопроекте. Пока это предложение в том числе в нашу межфракционную рабочую группу по развитию ИИ и на обсуждение к соответствующим министерствам, прежде всего это и Минстрой, и Минцифры», - подытожил он.

Ранее сообщалось, что 3D-печать уже применяется для ремонта вооружения и техники в зоне СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



