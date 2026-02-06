Рост реальных зарплат в России в ноябре составил 5,8%

Рост реальных заработных плат в России в ноябре замедлился до 5,8% в годовом выражении после 6,1% месяцем ранее. Такие данные приводит Росстат.

По итогам января-ноября реальные зарплаты увеличились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Под реальной заработной платой понимается средняя начисленная зарплата, скорректированная на уровень инфляции.

СМИ: Около 8 млн россиян получают зарплату в конвертах

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре, до вычета налогов и с учетом премий, составила 98 тысяч 193 рубля. В годовом выражении показатель вырос на 12,8%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году реальные зарплаты в России вырастут на 3,4%, в 2026 году — на 2,4%, в 2027 году — на 3,9%, в 2028 году — на 3,2%, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ДеньгиЗарплата

Горячие новости

Все новости

партнеры