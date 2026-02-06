Рост реальных зарплат в России в ноябре составил 5,8%

Рост реальных заработных плат в России в ноябре замедлился до 5,8% в годовом выражении после 6,1% месяцем ранее. Такие данные приводит Росстат.

По итогам января-ноября реальные зарплаты увеличились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Под реальной заработной платой понимается средняя начисленная зарплата, скорректированная на уровень инфляции.