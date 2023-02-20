«Наедаться как медведи»: Диетолог рассказала об опасности блинов

«Блины - пища действительно калорийная. Она варьируется, ведь можно делать блины на молоке, на кефире. Наша задача, во-первых, не переесть, а во-вторых, не набрать лишних килограммов за неделю. Опасность переедания заключается в том, что как ни готовь, блин - все равно полусырое тесто. Оно не пропекается. Такое тесто сложно переваривать. Прежде всего идет нагрузка на поджелудочную железу и на желчевыводящие пути. Людям с хроническим панкреатитом, заболеваниями печени и желчевыводящих путей в масленицу надо быть очень аккуратными. Это не значит, что блины нельзя вообще, но ограничить их количество придется. Те, кто бережет фигуру, должны понимать, что масленичная неделя может сильно затормозить снижение веса», - рассказала диетолог.



Диетолог посоветовала делать блинчики поменьше, чтобы сохранить фигуру.

«Стандартная сковородка бывает 15, 19 и 21 сантиметр. Соответственно, блин будет все больше и больше. Лишний сантиметр сковородки - лишний сантиметр в талии», - отметила Белоусова.

Как снизить нагрузку на организм? Как снизить калорийность блина? Анна Белоусова поделилась советами.

«Стоит начинать делать блины с одним яйцом, а не класть сразу по три и более. Можно тесто жидкое готовить без растительного масла, но для этого нужно иметь хорошую сковородку. Можно взять половинку луковицы, наколоть на вилку и положить в банку с маслом. Перед каждым новеньким блином, этой масленичной луковицей протирать сковородку. Это поможет сократить количество масла. Многие думают, что блины потом луком будут пахнуть. Нет, не будут. Так наши бабушки и прабабушки делали», - рассказала диетолог.

Она отметила плюсы того, что такая языческая традиция совпала с христианской, ведь масленичная неделя идет перед великим постом.

«Мы как медведи, которые наедаются перед зимней спячкой. Крещеные славяне за масленичную неделю старались наестся на ближайший длительный пост», - подчеркнула Белоусова.

По словам нашей собеседницы, само блинное тесто - не самое опасное в масленичном атрибуте. Диетолог объяснила, как не попасть в капкан изобилия вкусов.

«Начинка в блине - самое опасное. Многие хотят попробовать блины со всеми начинками - и с икрой целый блин, и со сметаной еще, и с рыбкой. Лучший способ попробовать разные начинки и не пожалеть - разрезать один блин на четвертинки и вот так кушать. Четвертинку с икрой, четвертинку со сметаной и так далее. Получается, мы уменьшили и нагрузку на организм, и калорийность», - заключила Белоусова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что фестиваль «Московская масленица» пройдет с 17 по 26 февраля на 23 площадках. Гостей фестиваля «Московская Масленица» ожидает настоящее гастрономическое изобилие. Так, в торговых шале будут представлены более 30 видов сыров; более 50 видов рыбных деликатесов из Байкальского, Волжско-Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского бассейнов; более 100 видов мясных изделий, в том числе деликатесов из мяса диких животных.

