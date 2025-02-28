«Любовь, кефир и гречка»: Лидер «Мураками» устроила блинный марафон на Масленицу

Она также заявила, что в семье является главной по блинчикам и рассказала, что музыканты «Мураками» недавно открыли для себя новый вкус блинов.



«В семье за блинчики всегда отвечаю я. Это моя традиция, которая идет с детства и всегда будет со мной. Мои дети очень ждут выходных, когда я могу устроить настоящий праздник с блинчиками, накормить их чем-то невероятно вкусным. Сама обожаю горячие блины, прямо со сковороды, чтобы язык обжигал. Я считаю, что еда – это не просто процесс. Это момент соединения с близкими. Когда ты даришь частичку себя, своей любви. Важно вводить разные традиции в семью. Блины для меня - это всегда сладкое наслаждение. Люблю их с медом, с малиновым вареньем, с густой сметаной и со сгущенкой - иногда их даже смешиваю. Недавно с «Мураками» мы открыли для себя совершенно новый вкус - блины с луком и яйцом. Это стало нашей фишкой. Ильдар даже ласково их называет Робин Гуд. Вкус жизни так многогранен», - заключила певица.



В последний день Масленичной недели 2 марта «НАШЕ Радио» превратит семейный парк «Сказка» в центр масленичных гуляний. Праздник с ароматными блинами и музыкальной программой начнется для гостей начнется с 13:00. На главной сцене выступят дуэт балалаечников «МосДуэт», группы «Sadless», «Casual» и «Ключевая», а также Екатерина Яшникова, передает «Радиоточка НСН». Ранее один из основателей петербургской группы «Billy's Band» Билли Новик в разговоре с НСН заявил, что в Масленицу у него дома всегда есть блины, которые являются одним из любимых блюд для всей семьи.

