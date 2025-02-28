«Любовь, кефир и гречка»: Лидер «Мураками» устроила блинный марафон на Масленицу
Лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова в эфире НСН рассказала о любимых рецептах блинов и поделилась недавним открытием нового вкуса символа Масленицы.
Лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова в интервью НСН рассказала, что они с коллективом отмечали Масленицу все неделю и заявила, что является ответственной за блины в своей семье.
С 24 февраля в России началась Масленичная неделя, которая завершится 2 марта. Традиционно в эти дни главным блюдом становятся блины. Вагапова поделилась, что за масленичную неделю устроила целый блинный марафон.
«Масленицу мы отмечали целую неделю. Я устроила настоящий блинный марафон, с радостью угощала родных и друзей. В субботу, в первый день весны, нас ждет Рязань. Хочется порадовать наших поклонников чем-то особенным. Думаю, споем «Сливочное небо» - песню про первый день весны. Может, и блинчиком угостим, как уж получится. Но жечь гитары точно не будем. Мы сейчас в туре, в вихре выступлений, творческая жизнь кипит. Мы уже строим планы на летние концерты, создаем что-то свежее, разрабатываем новые коллаборации, придумываем образы для сцены», - рассказала собеседница НСН.
Вагапова также поделилась уникальным рецептом блинов.
«Мой уникальный рецепт блинов – это в первую очередь любовь. Без этого никуда. Далее - теплое молоко или кефир. Я люблю именно кефир, он дает особую текстуру. Некоторые из нас избегают глютена, так что я с удовольствием экспериментирую с разными видами муки, даже с зеленой гречкой. Вкус получается непередаваемый! Главное - не спешить, любить этот процесс и не бояться пробовать что-то новое», - призналась артистка.
Она также заявила, что в семье является главной по блинчикам и рассказала, что музыканты «Мураками» недавно открыли для себя новый вкус блинов.
«В семье за блинчики всегда отвечаю я. Это моя традиция, которая идет с детства и всегда будет со мной. Мои дети очень ждут выходных, когда я могу устроить настоящий праздник с блинчиками, накормить их чем-то невероятно вкусным. Сама обожаю горячие блины, прямо со сковороды, чтобы язык обжигал. Я считаю, что еда – это не просто процесс. Это момент соединения с близкими. Когда ты даришь частичку себя, своей любви. Важно вводить разные традиции в семью. Блины для меня - это всегда сладкое наслаждение. Люблю их с медом, с малиновым вареньем, с густой сметаной и со сгущенкой - иногда их даже смешиваю. Недавно с «Мураками» мы открыли для себя совершенно новый вкус - блины с луком и яйцом. Это стало нашей фишкой. Ильдар даже ласково их называет Робин Гуд. Вкус жизни так многогранен», - заключила певица.
В последний день Масленичной недели 2 марта «НАШЕ Радио» превратит семейный парк «Сказка» в центр масленичных гуляний. Праздник с ароматными блинами и музыкальной программой начнется для гостей начнется с 13:00. На главной сцене выступят дуэт балалаечников «МосДуэт», группы «Sadless», «Casual» и «Ключевая», а также Екатерина Яшникова, передает «Радиоточка НСН». Ранее один из основателей петербургской группы «Billy's Band» Билли Новик в разговоре с НСН заявил, что в Масленицу у него дома всегда есть блины, которые являются одним из любимых блюд для всей семьи.
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