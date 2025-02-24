«Без масла и начинки»: Диетолог рассказала, как снизить калорийность блинов
Мясо, грибы, сыр и творог являются наиболее вредными вариантами начинки, рассказала НСН Марият Мухина.
Взрослый мужчина может съесть до шести блинов, при этом наличие мясной, грибной или сладкой калорийной начинки сразу сокращает допустимое число блинов вдвое. Об этом в беседе с НСН рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
С 24 февраля в России началась Масленичная неделя, которая завершится 2 марта. Традиционно в эти дни главным блюдом становятся блины. Мухина отметила, что при правильном приготовлении они могут быть менее калорийными, чем хлеб.
«Блины вредят фигуре меньше, чем хлеб, поскольку в них чаще всего нет дрожжей. Также для приготовления можно взять ржаную, гречневую муку, либо муку из отрубей. Масло увеличивает калорийность блинов, но от него можно отказаться благодаря посуде с антипригарным покрытием. Безопаснее всего жарить на топленом масле, поскольку в нем максимально чистый животный жир, который более приспособлен к высоким температурам, не приводит к образованию канцерогенов», - рассказала она.
Как добавила собеседница НСН, наибольший вред фигуре может нанести не сам блин, а начинка в нем.
«Как правило, вся калорийность блинов – в начинке. Мясо, сыр, грибы, сгущенное молоко и сахар – очень тяжелые варианты начинки. Творожная начинка более диетическая, однако туда также добавляются яйца. Такие блюда будут калорийнее хлеба. В качестве полезной начинки можно выбрать ягоды. Взрослая женщина может съесть четыре блина, мужчине – шесть. Детям старше 12 лет достаточно три блина, а младше – одного блина. Если мы говорим о блинах с начинках, количество уменьшается в два раза. Такие добавки, как мед и джем почти не влияют на допустимое число блинов», - пояснила она.
Ранее эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин сообщил, что стоимость продуктов для приготовления 12 блинов с начинками в России за год выросла на 35,6%. По его словам, теперь по 30 г сметаны, меда, красной рыбы и красной икры обойдутся россиянам в 480 рублей. При этом раньше этот набор стоил 354 рубля, передает «Радиоточка НСН».
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