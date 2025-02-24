«Без масла и начинки»: Диетолог рассказала, как снизить калорийность блинов

С 24 февраля в России началась Масленичная неделя, которая завершится 2 марта. Традиционно в эти дни главным блюдом становятся блины. Мухина отметила, что при правильном приготовлении они могут быть менее калорийными, чем хлеб.



«Блины вредят фигуре меньше, чем хлеб, поскольку в них чаще всего нет дрожжей. Также для приготовления можно взять ржаную, гречневую муку, либо муку из отрубей. Масло увеличивает калорийность блинов, но от него можно отказаться благодаря посуде с антипригарным покрытием. Безопаснее всего жарить на топленом масле, поскольку в нем максимально чистый животный жир, который более приспособлен к высоким температурам, не приводит к образованию канцерогенов», - рассказала она.

Как добавила собеседница НСН, наибольший вред фигуре может нанести не сам блин, а начинка в нем.

«Как правило, вся калорийность блинов – в начинке. Мясо, сыр, грибы, сгущенное молоко и сахар – очень тяжелые варианты начинки. Творожная начинка более диетическая, однако туда также добавляются яйца. Такие блюда будут калорийнее хлеба. В качестве полезной начинки можно выбрать ягоды. Взрослая женщина может съесть четыре блина, мужчине – шесть. Детям старше 12 лет достаточно три блина, а младше – одного блина. Если мы говорим о блинах с начинках, количество уменьшается в два раза. Такие добавки, как мед и джем почти не влияют на допустимое число блинов», - пояснила она.

Ранее эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин сообщил, что стоимость продуктов для приготовления 12 блинов с начинками в России за год выросла на 35,6%. По его словам, теперь по 30 г сметаны, меда, красной рыбы и красной икры обойдутся россиянам в 480 рублей. При этом раньше этот набор стоил 354 рубля, передает «Радиоточка НСН».

