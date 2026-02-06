Если восстановить паритет на рынке авиаперевозчиков российские аэропорты окажутся в минусе, заявил НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

Доля иностранных перевозчиков на российских международных рейсах за 2025 год выросла с 30% до 47%, заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, сообщает «Коммерсант». Пассажиропоток иностранных авиакомпаний увеличился на 25%, до почти 24 млн человек, тогда как у российских перевозчиков на международных линиях рост составил лишь 1,6%. В «Аэрофлоте» призвали Минтранс и Росавиацию усилить внимание к вопросам паритета.

Горбачев назвал восстановление паритета на рынке авиаперевозчиков палкой о двух концах.