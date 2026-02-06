«Палка о двух концах»: Почему паритет в авиаперевозках может ухудшить ситуацию
Учитывая то, что в России нехватка воздушных судов, поддержание паритета в авиаперевозках может привести только к ухудшению ситуации, заявил в беседе с НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Если восстановить паритет на рынке авиаперевозчиков российские аэропорты окажутся в минусе, заявил НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Доля иностранных перевозчиков на российских международных рейсах за 2025 год выросла с 30% до 47%, заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, сообщает «Коммерсант». Пассажиропоток иностранных авиакомпаний увеличился на 25%, до почти 24 млн человек, тогда как у российских перевозчиков на международных линиях рост составил лишь 1,6%. В «Аэрофлоте» призвали Минтранс и Росавиацию усилить внимание к вопросам паритета.
Горбачев назвал восстановление паритета на рынке авиаперевозчиков палкой о двух концах.
«Минтранс и Росавиация могут восстановить паритет на рынке авиаперевозок, регулируя соотношение российских и иностранных компаний с помощью лицензий. Паритет раньше всегда поддерживался, как говориться, сто кресел - туда, сто кресел - сюда, но, учитывая то, что у нас сейчас не хватает воздушных судов, естественно, получился перебор с стороны иностранных перевозчиков. Паритет, конечно, нужно соблюдать, но, с другой стороны, если будет паритет, то российские аэропорты окажутся в минусе, получается палка о двух концах. Ценообразование зависит от сезона, праздников и даже от того, какой день недели. В выходные дни цены чуть-чуть повышаются, а в будни чуть-чуть снижаются. Авиакомпании сами устанавливают стоимость билетов, и это не подлежит регулированию антимонопольной службы», - рассказал эксперт.
По его словам, восстановление паритета может привести только к ухудшению ситуации.
«Учитывая то, что в России нехватка воздушных судов, следовательно, если ведомства займутся поддержанием паритета, это может привести только к ухудшению ситуации. Российские промышленники все обещают, что завалят рынок дешевыми воздушными судами, но, к сожалению, на сегодняшний день у нас пока ничего нет, то двигатели не успели обкатать до конца, то планер. К тому же, сразу выпустить 50-80 машин промышленность не сможет, максимум 15-20, что проблему не решит», - добавил Горбачев.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов назвал сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
