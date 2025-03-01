«Икра вместо блинов»: Найк Борзов рассказал, что ест на Масленицу

Масленичная неделя проходит в России с 24 февраля по 2 марта. Традиционно в эти дни главным блюдом становятся блины. Борзов рассказал, что предпочитает блинам икру.

«Я не ем мучное, блины особенно. Я ем икру без блинов. Вот у меня была икорная неделя. Вообще, мне очень нравилось, как делает делала блины моя бабушка. Она делала лучшие блины, лучшие пельмени и так далее. С тех пор, как она умерла, я перестал есть эти блюда», - сказал собеседник НСН.

В последний день Масленичной недели 2 марта «НАШЕ Радио» превратит семейный парк «Сказка» в центр масленичных гуляний. Праздник с ароматными блинами и музыкальной программой начнется для гостей начнется с 13:00. На главной сцене выступят дуэт балалаечников «МосДуэт», группы «Sadless», «Casual» и «Ключевая», а также Екатерина Яшникова, передает «Радиоточка НСН».

Ранее один из основателей петербургской группы «Billy's Band» Билли Новик в разговоре с НСН заявил, что в Масленицу у него дома всегда есть блины, которые являются одним из любимых блюд для всей семьи.

