«Икра вместо блинов»: Найк Борзов рассказал, что ест на Масленицу
Найк Борзов заявил НСН, что давно отказался от мучного, а вместо блинов ест икру.
Рок-музыкант Найк Борзов признался НСН, что давно не ест блины, а на Масленицу устраивает себе «икорную неделю».
Масленичная неделя проходит в России с 24 февраля по 2 марта. Традиционно в эти дни главным блюдом становятся блины. Борзов рассказал, что предпочитает блинам икру.
«Я не ем мучное, блины особенно. Я ем икру без блинов. Вот у меня была икорная неделя. Вообще, мне очень нравилось, как делает делала блины моя бабушка. Она делала лучшие блины, лучшие пельмени и так далее. С тех пор, как она умерла, я перестал есть эти блюда», - сказал собеседник НСН.
В последний день Масленичной недели 2 марта «НАШЕ Радио» превратит семейный парк «Сказка» в центр масленичных гуляний. Праздник с ароматными блинами и музыкальной программой начнется для гостей начнется с 13:00. На главной сцене выступят дуэт балалаечников «МосДуэт», группы «Sadless», «Casual» и «Ключевая», а также Екатерина Яшникова, передает «Радиоточка НСН».
Ранее один из основателей петербургской группы «Billy's Band» Билли Новик в разговоре с НСН заявил, что в Масленицу у него дома всегда есть блины, которые являются одним из любимых блюд для всей семьи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru