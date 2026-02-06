Опасное «летунство»: Почему невыгодно слишком часто менять работу
Сегодня 74% россиян меняют работу раз в пять-десять лет, а частые смены в основном касаются молодых людей, заявил НСН Гарри Мурадян.
В России 74% рекрутеров обращают внимание на стабильность карьеры, частая смена работы (летунство) вызывает опасения по поводу нестабильности, конфликтности, проблем с адаптацией человека, рассказал НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Большинство рекрутеров предпочитает нанимать сотрудников, которые меняли место работы не чаще раза в год, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос SuperJob. 43% респондентов назвали подозрительным переход с одного места на другое чаще раза в полгода, 31% – чаще раза в год. Кроме того, 42% HR-менеджеров начинают сомневаться в компетентности сотрудника, если тот более года не работал без уважительной причины. Мурадян назвал самый «приемлемый» темп смены работы.
«В России 74% рекрутеров обращают внимание на стабильность карьеры. Частая смена работы (летунство) вызывает опасения по поводу нестабильности, конфликтности, проблем с адаптацией, отсутствия лояльности или нежелания решать трудности. А десять лет на одном месте привлекательны для рекрутеров, так как подчеркивают лояльность и стабильность — качества, которые предпочитает большинство (74%). Однако чрезмерная “застойность” может вызвать вопросы об отсутствии роста, но в целом это плюс, если сравнивать с частыми переходами», - рассказал он.
По его словам, 74% россиян меняют работу раз в пять-десять лет.
«В среднем 5% россиян меняют работу ежегодно, 20% — каждые 2–3 года. Большинство (74%) меняют реже — раз в 5–10 лет, а 54–55% раз в 2-3 года. Частые смены в основном касаются молодых: поколения Z (18–27 лет) чаще меняют работу (64% хотят сменить в ближайший год), а также 25–35-летние. В сферах торговли и общепита, где много молодежи, текучка выше 50–70%», - отметил он.
Чаще всего россияне меняют работу в феврале, так как к тому времени уже успевают пройти какое-то количество собеседований после праздников, однако сентябрь все же является лидером по числу карьерных решений. Об этом НСН рассказал замгенерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опасное «летунство»: Почему невыгодно слишком часто менять работу
- Неизвестный дрон упал на территорию батальона польской армии
- Сарик Андреасян назвал тренд на киносказки неисчерпаемым
- Путин поздравил Эрнста с 65-летием
- Масленица-2026: Традиции и история народного праздника
- Лукашенко назвал вещи, в которых не разбирается
- «Комиков своих хватает»: Делягин пояснил, кому должны выдавать «визы талантов»
- Мерц предостерег политиков от несогласованных контактов с Россией
- Мирные жители пострадали в Брянской области при атаке дронов ВСУ
- «Не думали о деньгах»: Лидер «Агаты Кристи» об уникальности уральского рока
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru