«В России 74% рекрутеров обращают внимание на стабильность карьеры. Частая смена работы (летунство) вызывает опасения по поводу нестабильности, конфликтности, проблем с адаптацией, отсутствия лояльности или нежелания решать трудности. А десять лет на одном месте привлекательны для рекрутеров, так как подчеркивают лояльность и стабильность — качества, которые предпочитает большинство (74%). Однако чрезмерная “застойность” может вызвать вопросы об отсутствии роста, но в целом это плюс, если сравнивать с частыми переходами», - рассказал он.

По его словам, 74% россиян меняют работу раз в пять-десять лет.

«В среднем 5% россиян меняют работу ежегодно, 20% — каждые 2–3 года. Большинство (74%) меняют реже — раз в 5–10 лет, а 54–55% раз в 2-3 года. Частые смены в основном касаются молодых: поколения Z (18–27 лет) чаще меняют работу (64% хотят сменить в ближайший год), а также 25–35-летние. В сферах торговли и общепита, где много молодежи, текучка выше 50–70%», - отметил он.

Чаще всего россияне меняют работу в феврале, так как к тому времени уже успевают пройти какое-то количество собеседований после праздников, однако сентябрь все же является лидером по числу карьерных решений. Об этом НСН рассказал замгенерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

