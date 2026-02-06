СМИ: Британия планирует перехватывать «теневой флот» с помощью морских дронов

Великобритания планирует перехватывать танкеры так называемого теневого флота при помощи морских и воздушных беспилотников. Об этом сообщает портал i Paper со ссылкой на источники.

По данным издания, Королевские ВМС разрабатывают планы по нарушению работы теневого флота в британских водах с помощью эскадрильи беспилотных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Управление дронами предполагается осуществлять дистанционно.