СМИ: Британия планирует перехватывать «теневой флот» с помощью морских дронов

Великобритания планирует перехватывать танкеры так называемого теневого флота при помощи морских и воздушных беспилотников. Об этом сообщает портал i Paper со ссылкой на источники.

По данным издания, Королевские ВМС разрабатывают планы по нарушению работы теневого флота в британских водах с помощью эскадрильи беспилотных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Управление дронами предполагается осуществлять дистанционно.

Для этого власти планируют создать специализированный командный центр по борьбе с теневым флотом на побережье Северного моря, в городе Гейтсхед на севере Англии. Как уточняет портал, проект центра пока находится на стадии согласования.

Помимо этого, британские власти ведут переговоры с владельцами коммерческих портов о возможности временного удержания судов, которые могут быть захвачены в ходе подобных операций, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиВеликобритания

