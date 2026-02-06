Суд в Москве назначил дату слушания по делу блогера Гасанова

Московский суд 13 февраля проведет предварительное слушание по уголовному делу блогера Гусейна Гасанова, которого обвиняют в легализации денежных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, заседание назначено на 13 февраля 2026 года на 15:00. Гасанов заочно арестован, он объявлен в розыск.

В России повторно объявили в розыск блогера Гасанова

Ранее в столичной прокуратуре сообщали, что по версии следствия, блогер, будучи индивидуальным предпринимателем, не уплатил налоги на сумму свыше 170 миллионов рублей.

После этого он легализовал часть средств через финансовые операции и сделку купли-продажи недвижимости в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

