Суд в Москве назначил дату слушания по делу блогера Гасанова

Московский суд 13 февраля проведет предварительное слушание по уголовному делу блогера Гусейна Гасанова, которого обвиняют в легализации денежных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, заседание назначено на 13 февраля 2026 года на 15:00. Гасанов заочно арестован, он объявлен в розыск.