Неизвестный дрон упал на территорию батальона польской армии

Неизвестный беспилотник упал на территорию воинской части в Польше, военные начали расследование инцидента. Об этом сообщила военная жандармерия страны в социальной сети X.

6 февраля небольшой дрон упал на территории 1-го батальона воздушной кавалерии польской армии, расположенного в населенном пункте Лежница-Велька. В сообщении уточняется, что аппарат не причинил ущерба, информации о пострадавших не поступало.