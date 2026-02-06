Неизвестный дрон упал на территорию батальона польской армии

Неизвестный беспилотник упал на территорию воинской части в Польше, военные начали расследование инцидента. Об этом сообщила военная жандармерия страны в социальной сети X.

6 февраля небольшой дрон упал на территории 1-го батальона воздушной кавалерии польской армии, расположенного в населенном пункте Лежница-Велька. В сообщении уточняется, что аппарат не причинил ущерба, информации о пострадавших не поступало.

В Польше упавший военный дрон повредил дом и машины

В середине декабря беспилотник упал на частный участок в польском Лекове.

Как сообщала радиостанции RMF FM, речь, предположительно, шла о разведывательном дроне, который потерпел крушение во время военных учений в регионе. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры