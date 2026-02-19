Из России в 2025 году выдворили 72 тысячи иностранцев
Более 70 тысяч иностранных граждан выдворили из России в прошлом году. Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает ТАСС.
«В прошлом году за нарушение законодательства было выдворено 72 тыс. иностранцев», - рассказал глава МВД.
По словам Колокольцева, правоохранители могли бы выявить больше подлежащих выдворению нарушителей, однако для этого необходимо финансирование.
Ранее в Федеральной службе судебных приставов рассказали, что за 11 месяцев 2025 года приставы принудительно выдворили из России более 54 тысяч иностранцев и лиц без гражданства за нарушения миграционного законодательства.
Горячие новости
- Матвиенко назвала энергетическую блокаду Кубы геноцидом
- СМИ: В Сирии более 20 тысяч заключенных сбежали из лагеря для сторонников ИГИЛ
- Рижский вокзал продадут с торгов в ближайшее время
- Пронзительный визг: Трампу отвели месяц на смену режима в Иране
- Из России в 2025 году выдворили 72 тысячи иностранцев
- Собянин: В Москве выпадет более 70% от месячной нормы снега
- Снежные рекорды: Мэр Москвы предупредил о «крайне сложной» обстановке
- СМИ: Аэропорты в Вашингтоне и Палм-Бич могут назвать в честь Трампа
- В России доля безналичных платежей достигла 88% в 2025 году
- СМИ: США направили на Ближний Восток более 50 истребителей