Из России в 2025 году выдворили 72 тысячи иностранцев

Более 70 тысяч иностранных граждан выдворили из России в прошлом году. Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

«В прошлом году за нарушение законодательства было выдворено 72 тыс. иностранцев», - рассказал глава МВД.

По словам Колокольцева, правоохранители могли бы выявить больше подлежащих выдворению нарушителей, однако для этого необходимо финансирование.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов рассказали, что за 11 месяцев 2025 года приставы принудительно выдворили из России более 54 тысяч иностранцев и лиц без гражданства за нарушения миграционного законодательства.

