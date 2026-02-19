Рижский вокзал продадут с торгов в ближайшее время
19 февраля 202611:53
Рижский вокзал в Москве будет в ближайшее время продан с торгов. Об этом сообщила заместитель гендиректора РЖД Екатерина Кривошеева, передает РИА Новости.
«Я очень надеюсь, что Рижский вокзал... и прилегающая территория к нему, конечно, позволит не только развивать город, но и развивать в том числе историю железных дорог», - подчеркнула Кривошеева.
Ранее правительство РФ разрешило продать здание Рижского вокзала в столице, которое является объектом культурного наследия регионального значения.
