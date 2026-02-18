Гололед, метель, коллапс: Балканский циклон несет москвичам неприятные «подарки»

В предстоящие сутки метель принесет в Москву большие сугробы и снежные заносы, добраться на работу будет сложнее и холоднее, напугала НСН Татьяна Позднякова.

В четверг, 19 февраля, в Москве ожидается сильный снегопад и усиление ветра до 17 метров в секунду, что осложнит работу коммунальных служб и добавит неприятных ощущений жителям, которым посчастливиться успеть на работу. Об этом в беседе с НСН заявила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В МЧС России по Москве еще во вторник призвали горожан к внимательности и осторожности, предупредив, что 19 февраля на территории столицы ожидаются очень сильный снег, метель и ветер с порывами 12-17 м/с.

«Погоду будет определять Южный циклон. С Южными циклонами в наших широтах всегда наблюдается большое количество осадков. Уже ночью ждем сильный снег, он будет идти 19 числа в течение всего дня. Прохождение атмосферных фронтов этого циклона будет сопровождаться порывистым ветром 12-17 метров в секунду. Поднимется метель, видимость на дорогах ухудшится. В результате этого снегопада на дорогах возникнут снежные заносы. Температура воздуха завтра будет фактически выше, чем сегодня, но при высокой влажности и сильном ветре будет казаться, что значительно холоднее», - объяснила она.

Однако собеседница НСН усомнилась в том, что высота снежных покровов будет рекордной.

«Завтра очень неблагоприятные погодные условия, но это надо пережить. Для Москвы такое количество снега с таким количеством людей и машин - коллапс для городских служб, ведь снег надо убирать. Также это коллапс для тех, кто завтра пойдет на работу. Снег будет лепить в лицо, холодно, на дорогах неприятные заносы и гололедица. В этом плане, конечно, погода будет очень неблагоприятная. Но зимой такое случается», - заметила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь подчеркнул, что за предстоящие сутки в столице выпадет более 50% месячной нормы осадков и не исключил, что высота снежного покрова побьет рекорд 1966 года, когда в тот день в столице зафиксировали сугробы высотой 64 сантиметра, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Смитюк Юрий/ТАСС
