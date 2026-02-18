В МЧС России по Москве еще во вторник призвали горожан к внимательности и осторожности, предупредив, что 19 февраля на территории столицы ожидаются очень сильный снег, метель и ветер с порывами 12-17 м/с.

«Погоду будет определять Южный циклон. С Южными циклонами в наших широтах всегда наблюдается большое количество осадков. Уже ночью ждем сильный снег, он будет идти 19 числа в течение всего дня. Прохождение атмосферных фронтов этого циклона будет сопровождаться порывистым ветром 12-17 метров в секунду. Поднимется метель, видимость на дорогах ухудшится. В результате этого снегопада на дорогах возникнут снежные заносы. Температура воздуха завтра будет фактически выше, чем сегодня, но при высокой влажности и сильном ветре будет казаться, что значительно холоднее», - объяснила она.