Синоптик Леус: В Москве климатическая весна наступит 21 марта

Климатическая весна может наступить в Москве 21 марта, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Как отметил эксперт, каждый год климатическая весна - устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку в ноль градусов в сторону положительных значений - наступает одинаково в зависимости от климатических характеристик.

«В Москве этот период... приходится на 21 марта. В этом году, скорее всего, климатическая весна придет в это время», - подчеркнул Леус.

По словам синоптика, говорить о начале метеорологической весны не следует, пока в городе полностью не растает снежный покров.

