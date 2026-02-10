Синоптик Леус: В Москве климатическая весна наступит 21 марта
Климатическая весна может наступить в Москве 21 марта, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Как отметил эксперт, каждый год климатическая весна - устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку в ноль градусов в сторону положительных значений - наступает одинаково в зависимости от климатических характеристик.
«В Москве этот период... приходится на 21 марта. В этом году, скорее всего, климатическая весна придет в это время», - подчеркнул Леус.
По словам синоптика, говорить о начале метеорологической весны не следует, пока в городе полностью не растает снежный покров.
Ранее эколог Илья Рыбальченко спрогнозировал, что весна в центральной части России будет «нервной», с ранними оттепелями и возвращением холодов, пишет 360.ru.
