Пронзительный визг: Трампу отвели месяц на смену режима в Иране
Иран может противопоставить военным ударам США и Израиля лишь перекрытие Ормузского пролива, сказал НСН Сергей Балмасов.
Военный удар США критично ослабит Иран, однако с учетом невыполнимых требований Вашингтона к Тегерану такой исход почти неизбежен, заявил в беседе с НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Несмотря на переговоры в Женеве, США могут нанести удар по Ирану уже в ближайшие дни. Как сообщает CBS News, армия США будет готова к удару в субботу, 21 февраля. По данным The Wall Street Journal, США перебрасывают на Ближний Восток значительные силы авиации, наращивая крупнейшую воздушную группировку в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году. В Израиле считают удар по Ирану неизбежным и готовы поддержать его. Балмасов допустил, что если США попытаются использовать военную операцию для смены режима в Иране, достичь цели быстро не получится.
«Как я понимаю, задача минимум – снос военной инфраструктуры, опасной для Израиля и сторонников США. А задача максимум – демонтаж режима. Если это уничтожение ключевых инфраструктурных объектов, все может произойти и за неделю. Если снос режима, все может затянуться на месяц. Смотря, какую тактику выберет Трамп. Вариант бомбардировок сомнителен. В этом случае многие в Иране могут объединиться. Потребуется, вероятно, какой-то другой вариант. Если операция случится - 90% гарантии, что будут уничтожены или сильно повреждены предприятия, которые входят в атомную отрасль Ирана. Это критично ослабит Иран, но у него нет выбора, возможности для маневра отсутствуют. От него требуют отказа от атомной энергии, в том числе мирной. Отказ от баллистических ракет, с помощью которых он мог бить по Израилю, вплоть до ликвидации программы беспилотников. Там слишком много невыполнимых требований», - заметил он.
По словам собеседника НСН, у Ирана при этом не так много возможностей для военного сопротивления.
«Июнь 2025 показал, что израильские самолеты средь бела дня висели над Тегераном и другими городами, делали, что хотели. У них не было ни одной потери пилотируемой авиации, даже мемы появились об иранском ПВО. Всем известны возможности и характеристики иранских противокорабельных ракет, 900 – 1000 километров максимум. Авианосцы могут стоять и на расстоянии в 1,5 тысячи километров. Иранский флот крайне слаб, чтобы приблизиться к авианосной ударной группировке. Достать до американской группировки почти нереально. Хезболла также обескровлена. Израиль готов к их ударам. Единственный вариант, в котором Иран может сильно зацепить мировую экономику, интересы Израиля, Евросоюза – перекрытие Ормузского пролива. Поэтому сейчас со всех сторон раздается пронзительный визг, который слышит и Трамп», - сказал Балмасов.
В июне 2025 года США присоединились к израильской военной кампании и нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана. Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. В дальнейшем стороны договорились о перемирии. При этом Трамп тогда заявлял, что иранские объекты по обогащению урана полностью уничтожены, в Тегеране же сообщали об отсутствии серьезных повреждений, напоминает «Радиоточка НСН».
