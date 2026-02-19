Несмотря на переговоры в Женеве, США могут нанести удар по Ирану уже в ближайшие дни. Как сообщает CBS News, армия США будет готова к удару в субботу, 21 февраля. По данным The Wall Street Journal, США перебрасывают на Ближний Восток значительные силы авиации, наращивая крупнейшую воздушную группировку в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году. В Израиле считают удар по Ирану неизбежным и готовы поддержать его. Балмасов допустил, что если США попытаются использовать военную операцию для смены режима в Иране, достичь цели быстро не получится.

«Как я понимаю, задача минимум – снос военной инфраструктуры, опасной для Израиля и сторонников США. А задача максимум – демонтаж режима. Если это уничтожение ключевых инфраструктурных объектов, все может произойти и за неделю. Если снос режима, все может затянуться на месяц. Смотря, какую тактику выберет Трамп. Вариант бомбардировок сомнителен. В этом случае многие в Иране могут объединиться. Потребуется, вероятно, какой-то другой вариант. Если операция случится - 90% гарантии, что будут уничтожены или сильно повреждены предприятия, которые входят в атомную отрасль Ирана. Это критично ослабит Иран, но у него нет выбора, возможности для маневра отсутствуют. От него требуют отказа от атомной энергии, в том числе мирной. Отказ от баллистических ракет, с помощью которых он мог бить по Израилю, вплоть до ликвидации программы беспилотников. Там слишком много невыполнимых требований», - заметил он.