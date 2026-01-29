Роспотребнадзор за 2025 год обнаружил на прилавках магазинов рекордное количество поддельной молочной продукции, сообщает «Парламентская газета». Уточняется, что согласно лабораторным исследованиям, в 2025 году доля фальсификата составила 17,68%. По данным Роспотребнадзора, с мая 2024 года в магазинах было заблокировано 613 миллионов попыток продажи молочной продукции с нарушениями. Среди них как просроченная продукция, так и товары, нелегально введенные в оборот. Матвеев связал распространение поддельной молочной продукции с падением покупательской способности.

«Фальсификат появляется, поскольку серьезно снижается покупательская способность. Когда доходы не растут, люди становятся менее щепетильными к качеству продуктов и более щепетильными к их стоимости. При наличии спроса всегда появляются недобросовестные производители, которые начинают этим пользоваться. Есть сети, которые говорят: «Мы понимаем, что там лежит фальсификат, но покупатель требует». Кто-то из производителей понижает стоимость честно, а кто-то за счет снижения качества продукции. Еще в далеком 2016 году я обращался к президенту, чтобы ввели уголовную ответственность для производителей, которые фальсифицируют товар. Сейчас есть штрафы, но они небольшие. Многие производители предпочитают производить некачественную фальсифицированную продукцию и оплачивать штрафы», - рассказал он.