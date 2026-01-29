Маркировка и уголовка: Что избавит покупателя от поддельной молочной продукции
Потребителям стоит отдавать предпочтение молочной продукции известных производителей, чтобы не нарваться на фальсификат, заявил Дмитрий Матвеев. Однако Олег Павлов заметил, что только маркировка защитит от поддельного товара.
На фоне снижения покупательской способности, потребитель обращает все больше внимания на цену, а не на качество. Этим пользуются недобросовестные производители, предлагая поддельную молочную продукцию, заявил НСН основатель и глава группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.
Роспотребнадзор за 2025 год обнаружил на прилавках магазинов рекордное количество поддельной молочной продукции, сообщает «Парламентская газета». Уточняется, что согласно лабораторным исследованиям, в 2025 году доля фальсификата составила 17,68%. По данным Роспотребнадзора, с мая 2024 года в магазинах было заблокировано 613 миллионов попыток продажи молочной продукции с нарушениями. Среди них как просроченная продукция, так и товары, нелегально введенные в оборот. Матвеев связал распространение поддельной молочной продукции с падением покупательской способности.
«Фальсификат появляется, поскольку серьезно снижается покупательская способность. Когда доходы не растут, люди становятся менее щепетильными к качеству продуктов и более щепетильными к их стоимости. При наличии спроса всегда появляются недобросовестные производители, которые начинают этим пользоваться. Есть сети, которые говорят: «Мы понимаем, что там лежит фальсификат, но покупатель требует». Кто-то из производителей понижает стоимость честно, а кто-то за счет снижения качества продукции. Еще в далеком 2016 году я обращался к президенту, чтобы ввели уголовную ответственность для производителей, которые фальсифицируют товар. Сейчас есть штрафы, но они небольшие. Многие производители предпочитают производить некачественную фальсифицированную продукцию и оплачивать штрафы», - рассказал он.
Собеседник НСН также посоветовал покупателям отдавать предпочтение товарам крупных известных производителей.
«Обычный человек может это определить только на вкус. Если он постоянно употребляет какой-то продукт, может заметить снижение качества. Пока не будут введены драконовские меры для производителей, мы не решим вопрос. Покупателям можно посоветовать только приобретать продукцию крупных известных компаний. Они не будут заниматься такой ерундой. Этим, как правило, занимаются региональные мелкие производители, которых не волнует отношение к марке на рынке, но заботит цена. На мой взгляд, продукт с добавлением заменителя молочного жира имеет право на жизнь. Но если производитель добавляет заменитель молочного жира, товар должен стоять на полке отдельно и окрашен в отдельный цвет. Важно, чтобы потребитель понимал, что покупает», - объяснил Матвеев.
В свою очередь председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с НСН подчеркнул, что наиболее эффективно с фальсифицированной продукцией сегодня борется маркировка.
«Объемы фальсифицированной продукции с момента введения маркировки сокращаются. Это признают все ведущие ведомства. Сейчас доля фальсифицированной продукции во всем объеме составляет менее 1%. За счет внедрения систем маркировки, системы «Меркурий» и их интеграции, действительно, улучшается выявляемость нелегальной продукции. Если раньше, чтобы выявить фальсификат, нужно было взять конкретный экземпляр с полки и отвезти его в лабораторию, сейчас достаточно сопоставить данные из различных информационных систем», - заявил он.
Как добавил Павлов, обычный потребитель зачастую не может самостоятельно установить, что товар является фальсификатом.
«Если в вареную колбасу добавят так называемый мясной клей, мы, к сожалению, не увидим этого на упаковке и на вкус не почувствуем. Потому важны инструменты цифрового контроля, распространение цифровой маркировки на все продовольствие. За фальсификат должны быть многомиллионные штрафы, а для злостных нарушителей - уголовная ответственность. Ожидаем согласование законодательных инициатив о том, что фальсификат будут блокировать на кассах в торговых сетях. Это окончательно перекроет розницу для поступления такого товара. Наблюдается переток фальсифицированной продукции в социальные учреждения. По госконтрактам в школы, больницы и не только часто попадает именно фальсифицированная продукция, инструментов контроля при приемке недостаточно. Государство этим вопросом занимается. Скоро заработает система, при которой в случае поставки фальсифицированной продукции по госконтракту оплата товаров не будет производиться, что лишит смысла фальсификацию, потому что такой товар нельзя будет продать», - уточнил он.
Ранее глава Минпромторга РФ Антона Алиханов сообщил, что после введения «разрешительного режима» на кассах для продажи было заблокировано более 2,6 млрд потенциально опасных продуктов. Речь о действующем с 2024 года в России специального QR-код, с помощью которого проверяется качество товара. Данная система блокирует продажу некачественной продукции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Будут хитрить: Автовладельцы не поддержали запрет на штрафы в снегопад
- «Страна разваливается!»: Российский сексолог осудил Францию за отмену «супружеского долга»
- Глобальный дефицит жилья в России назвали «пугалками для детей»
- Мишустин: Маткапитал на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
- Путин поблагодарил ОАЭ за содействие в обмене пленными с Киевом
- «Упадет сама»: Почему США не станут проводить военную операцию на Кубе
- Психологический эффект: Россиянам назвали выгодную ставку по ипотеке
- Маркировка и уголовка: Что избавит покупателя от поддельной молочной продукции
- Размечтались: Желание Китая создать ИИ-дата-центры на орбите назвали фантастикой
- Ученые заявили об обнаружении потенциально пригодной для жизни планеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru