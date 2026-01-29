Юрист: Супружеского долга в России нет, но судиться из-за него можно
Понятие супружеского долга может стать причиной для расторжения брака, хотя в законе оно и не прописано, сказала НСН Виктория Данильченко.
В российском законодательстве не прописано понятие супружеского долга, однако невыполнение супружеских обязанностей является одним из оснований для расторжения брака, сказала НСН адвокат Виктория Данильченко.
Во Франции депутаты одобрили законопроект об отмене супружеского долга. Супружеский долг как обязанность вступать в сексуальные отношения в браке не фигурирует в гражданском кодексе Франции, в нем предусмотрены четыре пункта: верность, помощь, поддержка и совместная жизнь. Законопроект уточнит статью кодекса, прописав, что совместная жизнь супругов не создает обязательств для них вступать в половые отношения. Данильченко отметила, что супруги могут обвинить друг друга в неисполнении супружеских обязанностей.
«Законодательно у нас не прописано понятие супружеского долга. Но оно все равно как бы существует. Например, одним из оснований для расторжения брака является отсутствие исполнения супружеских обязанностей в том числе. Каждый свое вкладывает в это понятие. У нас не прописано нигде, что супруги должны заниматься любовью, продолжать род и так далее. Но такие претензии супруги могут друг другу предъявить в суде», — сказала собеседница НСН.
Ранее телеведущая и сваха Роза Сябитова сказала НСН, что певец, народный артист России Григорий Лепс и студентка лондонского колледжа моды Аврора Киба расстались из-за непонимания подхода друг друга к жизни, вообще отношения со столь большой разницей в возрасте изначально обречены на провал.
