Во Франции депутаты одобрили законопроект об отмене супружеского долга. Супружеский долг как обязанность вступать в сексуальные отношения в браке не фигурирует в гражданском кодексе Франции, в нем предусмотрены четыре пункта: верность, помощь, поддержка и совместная жизнь. Законопроект уточнит статью кодекса, прописав, что совместная жизнь супругов не создает обязательств для них вступать в половые отношения. Данильченко отметила, что супруги могут обвинить друг друга в неисполнении супружеских обязанностей.

«Законодательно у нас не прописано понятие супружеского долга. Но оно все равно как бы существует. Например, одним из оснований для расторжения брака является отсутствие исполнения супружеских обязанностей в том числе. Каждый свое вкладывает в это понятие. У нас не прописано нигде, что супруги должны заниматься любовью, продолжать род и так далее. Но такие претензии супруги могут друг другу предъявить в суде», — сказала собеседница НСН.

