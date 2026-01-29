Песков: Возможная встреча Зеленского и Путина может пройти только в Москве

По его словам, рассуждения о возможности такой встречи в другом месте являются неуместными.

Также Песков добавил, что Кремль пока не получал какой-либо реакции со стороны Зеленского на повторное приглашение в Москву.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что если Зеленский действительно готов к встрече с Путиным, то может приехать российскую столицу, где ему обеспечат безопасность и необходимые условия для работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

