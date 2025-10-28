Производители открестились от ответственности за цены на молоко и масло
Молочная продукция дорожает из-за роста тарифов, издержек и западных санкций, заявил НСН сыродел Дмитрий Матвеев.
Снижение спроса на молочную продукцию, в то числе на масло, связано с ростом цен, а также с антироссийскими санкциями, заявил НСН в комментарии основатель и глава группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.
Розничные продажи молочной продукции в натуральном выражении с сентября 2024 года по август 2025 года снизились на 2,8% к предыдущим 12 месяцам. По данным международной аналитической компании Nielsen, сокращение продаж усиливается: еще в мае 2025 года показатель оценивался в 1,2%. Наиболее существенно спрос упал на масло и маргарин (-11,2%), ультрапастеризованное молоко (-11,1%). Одновременно за первые семь месяцев 2025 года наблюдался существенный рост стоимости основных молочных продуктов. Сливочное масло подорожало на 34%, молоко – на 22%, сыр – на 19%.
«Уже с первой половины этого года наблюдается серьезное снижение в потреблении молочной продукции. При этом рост цен на неё не совсем контролируемый. Сначала потребление увеличивалось вместе с ростом заработных плат. Сейчас этот рост остановился, что сказалось на потреблении первоочередной продукции. Однако у производителей нет другого варианта, как поднимать цену, поскольку растет электроэнергия, газ, все коммунальные платежи, вода», - отметил собеседник НСН.
Дмитрий Матвеев также связал удорожание молочной продукции с санкционным режимом в отношении России.
«Оборудование для больших производств, неважно, что вы делаете - сыр, масло или йогурт - все только импортное. Например, нам нужны сепараторы, а они все находятся под санкциями еще со второго или третьего пакета. Если раньше сепаратор стоил 200 тысяч евро, то сейчас он будет стоить минимум 600 тысяч, чтобы его привезти в Россию. Естественно, все это перекладывается в цену», - пояснил эксперт.
Он также призвал не перекладывать ответственность за цены на производителей.
«Нужно прекратить стравливать производителей и покупателей. Нужно, чтобы государство компенсировало людям с низкой заработной платой приобретение продуктов, как это практикуется в ряде стран. Депутаты сидят на Охотном ряду, получают минимум по полмиллиона рублей, при этом любят советовать, как свиней выращивать, как молоко получать, но никто из них не бежит в сельское хозяйство. При этом постоянно себе зарплату только поднимают. Пускай лучше вложатся в ферму и покажут, что все продают молоко по 50 рублей, а депутат будет продавать по 35», - заметил сыропроизводитель.
Кроме того, Дмитрий Матвеев считает необходимым, чтобы государство поддержало экспорт молочной продукции.
«Мы должны думать о поставках пищевой продукции за рубеж. Мы можем кормить весь мир. При этом гнать масло и молочную продукцию, это не совсем то. Молоко в пакетах поставлять в Китай - утопия, это никогда не будет прибыльным. Надо экспортировать сыры, сухое молоко, сухую сыворотку, масло, когда у нас есть избытки», - заключил собеседник НСН.
Ранее Общественная палата предложила маркировать продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров предупреждениями о риске их употребления. Это идею поддержал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов. Он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что такие разноцветные ценники заставят производителей использовать более полезные ингредиенты.
