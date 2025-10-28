«Уже с первой половины этого года наблюдается серьезное снижение в потреблении молочной продукции. При этом рост цен на неё не совсем контролируемый. Сначала потребление увеличивалось вместе с ростом заработных плат. Сейчас этот рост остановился, что сказалось на потреблении первоочередной продукции. Однако у производителей нет другого варианта, как поднимать цену, поскольку растет электроэнергия, газ, все коммунальные платежи, вода», - отметил собеседник НСН.

Дмитрий Матвеев также связал удорожание молочной продукции с санкционным режимом в отношении России.

«Оборудование для больших производств, неважно, что вы делаете - сыр, масло или йогурт - все только импортное. Например, нам нужны сепараторы, а они все находятся под санкциями еще со второго или третьего пакета. Если раньше сепаратор стоил 200 тысяч евро, то сейчас он будет стоить минимум 600 тысяч, чтобы его привезти в Россию. Естественно, все это перекладывается в цену», - пояснил эксперт.