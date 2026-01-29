Путин поблагодарил ОАЭ за содействие в обмене пленными с Киевом

На встрече с эмиратским лидером Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайяном он указал, что речь идёт как о проведении обменов пленными с Украиной, так и об организации контактов по урегулированию.

«Признательны вам лично за обеспечение проведения... трёхсторонних переговоров... за внимание, уделенное нашей делегации», - сказал Путин, обращаясь к президенту ОАЭ.

Ранее Россия и Украина, при посредничестве ОАЭ, провели обмен военнопленными по формуле «84 на 84», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».