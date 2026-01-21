Патрушев рассказал о рекордном производстве молока в РФ в 2025 году
Россия в 2025 году добилась рекордных результатов по производству молока. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.
По его словам, молочное направление в РФ продолжает стабильно развиваться.
«По предварительным данным, 2025 год был для нас рекордным. В России произведено 34,3 миллиона тонн молока», - указал Патрушев.
Как отметил вице-премьер, это «практически наивысший» результат за 30 лет.
Ранее в России упали розничные продажи молочной продукции, с сентября 2024 года по август 2025 года они снизились в натуральном выражении на 2,8% по сравнению с уровнем годом ранее.
