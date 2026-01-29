Глобальный дефицит жилья в России назвали «пугалками для детей»

В случае роста спроса на жилье сразу же изменится и объем предложения, застройщику требуется всего полгода для создания котлована, заявил НСН Константин Апрелев.

В России не ожидается дефицит жилья, несмотря на значительное сокращение ввода на рынок готовых объектов, заявил НСН основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.

Девелоперы сокращают вывод на рынок новых жилых проектов в городах-миллионниках. По итогам 2025 года такой тренд зафиксирован в большинстве мегаполисов: в Уфе объемы снизились на 35%, в Москве и Ростове-на-Дону — на 29%, в Самаре — на 23%, пишут «Известия». Апрелев не увидел в этом проблемы для граждан.

«Разговоры о дефиците жилья – это разговоры надуманные, в пользу бедных. Дефицит жилья – это очень эластичная история. Сейчас мы видим избыточность жилья, застройщики задерживают срок ввода в эксплуатацию, не справляются с проектами. Но они выводят только те площадки, в которых они уверены, уверены в реализации. Как только спрос начнет расти, начнут меняться форматы вывода жилья на рынок. У нас жилье сейчас продается не в готовом варианте, а на стадии котлована. Вывести на стадию котлована – это шесть месяцев, больше времени застройщику не нужно для этого. В случае роста спроса сразу же изменится и объем предложения. Поэтому пугалки для детей о том, что мы можем прийти к глобальному дефициту жилья, неверны. Застройщики начнут выводить новые проекты, если это потребуется. Себестоимость проработки проектов высока из-за дорогих кредитов, поэтому лишних проектов никто на рынок не выдает. Наращивать объемы вывода глупо», - объяснил он.

По его словам, угрозы банкротства застройщиков пока нет.

«Если крупный застройщик обанкротится, недостроенное жилье достанется банку. А банк – это не очень эффективный оператор, он не в состоянии полноценно оценить такого рода активы. В итоге они окажутся у кого-то из других застройщиков. Такого рода потрясения у нас были, сегодня такой угрозы нет. Главные риски для людей в таком случае – существенное затягивание сроков», - пояснил собеседник НСН.

В ближайшие несколько лет Россию ждут крупные банкротства девелоперов, заявила эксперт по операционному и антикризисному управлению, консультант по финансам Марина Павлюкевич в пресс-центре НСН.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
