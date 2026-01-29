Психологический эффект: Россиянам назвали выгодную ставку по ипотеке

Константин Апрелев заявил НСН, что не ждет глобальных изменений по ставкам на рынке жилья в 2026 году. 

Пока ставка по ипотеке на вторичном рынке не снизится ниже 16%, она будет по-прежнему оставаться заградительной, заявил НСН основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.

Доля пяти крупнейших застройщиков в структуре продаж жилых новостроек на 40 ключевых региональных рынках России в 2025 году снизилась с 64% до 62%, в Москве — с 56% до 50%. Это объясняется активной экспансией девелоперов. В то время как в Москве увеличивается доля предложения региональных игроков, столичные застройщики начинают чаще работать в регионах, пишет «Коммерсант». Апрелев уверен, что это не самый главный фактор для рынка сегодня.

Банк может снизить ипотечную ставку дисциплинированным заемщикам

«Любое снижение монополизации привлекательно для покупателя. Чем больше участников рынка, тем сложнее им договориться о сдерживании цен. Сейчас застройщики специализируются на узком сегменте типов объектов. А заходить на рынок новым застройщикам не так просто, им сложно управлять своим бизнесом. Объемы ввода сокращаются, потому что снижается спрос. Поэтому глобальных изменений в этом году не ждем на рынке. Пока ставка по ипотеке на вторичном рынке не снизится ниже 16%, она будет по-прежнему оставаться заградительной. Без этого серьезных изменений на рынке будет. Мы сейчас говорим про Москву в большей степени. Ставка в 16% имеет не только экономический, но и психологический эффект», - объяснил он.

За два года количество сделок на рынке недвижимости сократилось в два раза из-за дорогой ипотеки, для роста спроса ключевая ставка ЦБ должна быть в районе 12%, заявил НСН основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.

