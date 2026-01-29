Психологический эффект: Россиянам назвали выгодную ставку по ипотеке
Константин Апрелев заявил НСН, что не ждет глобальных изменений по ставкам на рынке жилья в 2026 году.
Пока ставка по ипотеке на вторичном рынке не снизится ниже 16%, она будет по-прежнему оставаться заградительной, заявил НСН основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.
Доля пяти крупнейших застройщиков в структуре продаж жилых новостроек на 40 ключевых региональных рынках России в 2025 году снизилась с 64% до 62%, в Москве — с 56% до 50%. Это объясняется активной экспансией девелоперов. В то время как в Москве увеличивается доля предложения региональных игроков, столичные застройщики начинают чаще работать в регионах, пишет «Коммерсант». Апрелев уверен, что это не самый главный фактор для рынка сегодня.
«Любое снижение монополизации привлекательно для покупателя. Чем больше участников рынка, тем сложнее им договориться о сдерживании цен. Сейчас застройщики специализируются на узком сегменте типов объектов. А заходить на рынок новым застройщикам не так просто, им сложно управлять своим бизнесом. Объемы ввода сокращаются, потому что снижается спрос. Поэтому глобальных изменений в этом году не ждем на рынке. Пока ставка по ипотеке на вторичном рынке не снизится ниже 16%, она будет по-прежнему оставаться заградительной. Без этого серьезных изменений на рынке будет. Мы сейчас говорим про Москву в большей степени. Ставка в 16% имеет не только экономический, но и психологический эффект», - объяснил он.
За два года количество сделок на рынке недвижимости сократилось в два раза из-за дорогой ипотеки, для роста спроса ключевая ставка ЦБ должна быть в районе 12%, заявил НСН основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.
