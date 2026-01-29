Пока ставка по ипотеке на вторичном рынке не снизится ниже 16%, она будет по-прежнему оставаться заградительной, заявил НСН основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.

Доля пяти крупнейших застройщиков в структуре продаж жилых новостроек на 40 ключевых региональных рынках России в 2025 году снизилась с 64% до 62%, в Москве — с 56% до 50%. Это объясняется активной экспансией девелоперов. В то время как в Москве увеличивается доля предложения региональных игроков, столичные застройщики начинают чаще работать в регионах, пишет «Коммерсант». Апрелев уверен, что это не самый главный фактор для рынка сегодня.