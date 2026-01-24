В РФ предрекли снижение производства молока в 2027 году из-за сокращения инвестиций

«Главный вызов для молочной отрасли сегодня в том, что в отрасль не идут инвестиции из-за банковской ставки. Пока в отрасль не пойдут инвестиции, и пока ставку не пересмотрят, ничего в отрасли не решится. Молочное животноводство — это самая денежно емкая и самая долго окупаемая отрасль, по сравнению, например, со свиноводством и птицеводством. В свиноводстве окупаемость семь-восемь лет, а в молочном животноводстве — не менее 15 лет. Но в последние три года в отрасль практически не идут деньги, потому что нет сумасшедших, чтобы брать деньги под такие проценты», - рассказал он.

В связи с этим специалист предсказал замедление развития молочной отрасли в ближайшие годы.