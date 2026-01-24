В РФ предрекли снижение производства молока в 2027 году из-за сокращения инвестиций
Кроме того, основатель ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев в эфире НСН предсказал разорение мелких хозяйств из-за падения цены.
Основатель и глава группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев в беседе с НСН перечислил основные риски для молочной отрасли в России, вызванные сокращением инвестирования, и предсказал снижение производства молока в 2027 году.
«Главный вызов для молочной отрасли сегодня в том, что в отрасль не идут инвестиции из-за банковской ставки. Пока в отрасль не пойдут инвестиции, и пока ставку не пересмотрят, ничего в отрасли не решится. Молочное животноводство — это самая денежно емкая и самая долго окупаемая отрасль, по сравнению, например, со свиноводством и птицеводством. В свиноводстве окупаемость семь-восемь лет, а в молочном животноводстве — не менее 15 лет. Но в последние три года в отрасль практически не идут деньги, потому что нет сумасшедших, чтобы брать деньги под такие проценты», - рассказал он.
В связи с этим специалист предсказал замедление развития молочной отрасли в ближайшие годы.
«Исходя из этого, будет замедление, но не сейчас. Мы увидим: в 2027-2028 годах будет серьезное замедление в развитии. Сейчас, в 2026-м, — еще по инерции от старых инвестиций, которые были в 2022-2023 годах, даже в 2024-м. Они будут выстреливать только в 2027-2028 годах. Сегодня мы имеем деньги и развитие с тех инвестиций, которые были осуществлены в 2020-м, 2021-м, 2022-м годах. Поэтому в следующем году будет серьезное снижение производства молока. С учетом того, что цена падает, будут разорятся мелкие хозяйства, где используется очень много ручного труда. А новых комплексов, в которых до этого, с 2014 года, активно происходило размещение, не будет», - объяснил он.
Кроме того, основатель «Кабош» рассказал об экспортном потенциале российской молочной отрасли.
«Экспортный потенциал можно расширить только за счет двух сегментов. Первое — это сухие молочные продукты. Второе — это сыры, причем твердые, а не полутвердые. Потому что в мире есть определенный дефицит этого. За счет молока, кефира, йогурта, сметаны мы никогда не увеличим экспорт, потому что это никому не нужно. А вот сухие молочные продукты и сыры — это молоко емкие продукты, которые можно экспортировать в любые страны: в Африку, на Ближний Восток. Сейчас мы в основном экспортируем фасованное молоко, но этого очень мало. 50 экспортируемых контейнеров в масштабах отрасли — вообще ничего. Там по одному литру молока. А при экспорте сыров в одном килограмме продукта — минимум десять литров молока. И сам продукт дорогой, и издержки может оправдывать», - заключил собеседник НСН.
Ранее Дмитрий Матвеев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что сейчас, тем более в условиях санкций, себестоимость молока можно снизить только за счет роста производительности, при этом российских и белорусских производителей необходимо поставить в одинаковые условия.
