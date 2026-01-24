В индустрии предложили снизить себестоимость молока за счет роста производительности
Основатель ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев в эфире НСН отметил, что если российских и белорусских молочников поставить в одинаковые условия, то будет заметно, что у белорусов продукция дороже.
Сейчас, тем более в условиях санкций, себестоимость молока можно снизить только за счет роста производительности, при этом российских и белорусских производителей надо поставить в одинаковые условия: в Белоруссии цены на продукцию регулирует государство, и там есть субсидии, а в России предприниматели находятся в рынке. Об этом в беседе с НСН заявил основатель и глава группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.
Ранее на XVII съезде Национального союза производителей молока в рамках Третьего форума лидеров молочной индустрии представители крупных российских компаний попросили вице-премьера Дмитрия Патрушева не вводить фиксированные цены на молочные продукты и выделять еще больше помощи для строительства ферм, а также защитить бизнес от неравной конкуренции с белорусскими производителями.
В свою очередь власти предложили производителям активно снижать себестоимость молока, чтобы быть конкурентными на экспортных рынках, а также увеличить объемы потребления напитка населением, пишут «Известия». Однако, по словам Матвеева, себестоимость молока в России получится снизить лишь за счет роста производительности.
«В нынешней ситуации себестоимость молока можно снизить только за счет роста производительности. Других предпосылок для снижения нет. Потому что даже рост производительности молока сегодня не покроет тех расходов, с которыми сейчас сталкиваются производители. Потому что цены на все: материалы, корма, оборудование — выросли. Большое количество оборудования находится под санкциями, и из-за этого его стоимость и стоимость запасных частей выросли более чем в два раза. На те, которые находятся под прямыми санкциями — даже в три», - рассказал он.
Кроме того, основатель ГК «Кабош» призвал поставить российских и белорусских производителей молока в одинаковые условия.
«Что касается Белоруссии, то эта тема обсуждается уже лет 20. Нам — российским производителям — остается только завидовать тому, какое внимание уделяет там государство сельскому хозяйству. Но надо говорить о том, чтобы поставить российских и белорусских производителей в одинаковые условия. Они сегодня совершенно разные. Потому что в Белоруссии цены на продукцию и на все определяет государство. Там есть большое количество государственных субсидий, которые, кстати, идут за наш счет, а мы получается находимся в рынке. И молочников почему-то все время в этих ситуациях хотят сделать крайними. Поставьте нас с ними в одинаковое положение, и все увидят, что у них (у белорусских производителей – прим. НСН) продукция будет гораздо дороже, чем даже сейчас у нас в России», - подчеркнул Матвеев.
При этом он рассказал, каких производителей молока заменили белорусские бизнесмены.
«Сегодня молочное животноводство — единственное производство говядины — это одна из немногих отраслей в сельском хозяйстве, в которой не произошло импортозамещения. В свиноводстве, птицеводстве — везде произошло, а в молочном животноводстве — нет. Поэтому такое большое количество молочных продуктов питания идет из Белоруссии. Они заменили Европу», - заключил собеседник НСН.
Ранее Дмитрий Матвеев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что молочная индустрия сложно окупается, а отсутствие государственной помощи может только ухудшить ситуацию и привести к росту цен.
