В индустрии предложили снизить себестоимость молока за счет роста производительности

Ранее на XVII съезде Национального союза производителей молока в рамках Третьего форума лидеров молочной индустрии представители крупных российских компаний попросили вице-премьера Дмитрия Патрушева не вводить фиксированные цены на молочные продукты и выделять еще больше помощи для строительства ферм, а также защитить бизнес от неравной конкуренции с белорусскими производителями.

В свою очередь власти предложили производителям активно снижать себестоимость молока, чтобы быть конкурентными на экспортных рынках, а также увеличить объемы потребления напитка населением, пишут «Известия». Однако, по словам Матвеева, себестоимость молока в России получится снизить лишь за счет роста производительности.