Брак, вопреки стереотипам, наоборот способствует развитию и проявлению сексуальности, однако интимная жизнь супругов зависит от очень многих факторов. Об этом НСН рассказал врач-сексолог, психотерапевт Николай Кибрик.

Во Франции депутаты одобрили законопроект об отмене супружеского долга, пишет France 24. Документ далее направят на рассмотрение в сенат, его могут принять до лета. Законопроект поддержали 120 депутатов. Как отмечается, супружеский долг как обязанность в браке не фигурирует в гражданском кодексе Франции. Однако если законопроект примут, то в кодексе могут прописать, что совместная жизнь супругов не обязывает их вступать в половые отношения. Кибрик раскрыл, есть ли в браке такое понятие с формулировкой «долг», и раскритиковал французских депутатов.