«Страна разваливается!»: Российский сексолог осудил Францию за отмену «супружеского долга»
Николай Кибрик заявил НСН, что сегодня интимные отношения в паре - очень хрупкая вещь, и на либидо партнеров может влиять и настроение, и темперамент и даже заложенные в детстве установки.
Брак, вопреки стереотипам, наоборот способствует развитию и проявлению сексуальности, однако интимная жизнь супругов зависит от очень многих факторов. Об этом НСН рассказал врач-сексолог, психотерапевт Николай Кибрик.
Во Франции депутаты одобрили законопроект об отмене супружеского долга, пишет France 24. Документ далее направят на рассмотрение в сенат, его могут принять до лета. Законопроект поддержали 120 депутатов. Как отмечается, супружеский долг как обязанность в браке не фигурирует в гражданском кодексе Франции. Однако если законопроект примут, то в кодексе могут прописать, что совместная жизнь супругов не обязывает их вступать в половые отношения. Кибрик раскрыл, есть ли в браке такое понятие с формулировкой «долг», и раскритиковал французских депутатов.
«Как раз наоборот: брак дает свободу выражения эмоций и чувств, а секс без чувств невозможен. Я считаю, что брак способствует проявлению сексуальности помимо любовных отношений и чувств. «Хотят отменить супружеский долг» - им-то какое дело? Что они влезают? Экономикой же занимались. Страна разваливается, а они ерундой занимаются. Не надо лезть в интимные отношения, которые без вас еле теплятся в настоящее время, потому что жизнь тяжелая стала», - заявил он.
При этом Кибрик указал, что критически важна обстановка в семье, которую наблюдали супруги, так как взрослые во многом повторяют сценарий своих родителей.
«У женщин бывают эмоциональные всплески, связанные с предшествующим опытом, и у мужчин то же самое. Бывает потом какое-то охлаждение. А у других, наоборот, с годами усиливается близость. Здесь все зависит от эмоциональности и от характера. И потом еще, конечно, от воспитания в семье: как родители обращались друг с другом. Это как раз то, что закладывает отношение и проявление чувств друг к другу на всю жизнь», - подытожил он.
