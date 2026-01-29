Мишустин: Маткапитал на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
Размер материнского капитала на первого ребёнка с 1 февраля вырастет почти до 730 тысяч рублей. Как сообщает RT, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе заседания правительства он указал, что маткапитал на второго и последующих детей увеличится до 963 тысяч рублей.
«Повышение коснется как новых сертификатов, так и остатков неиспользованных средств, которые были выданы ранее», - подчеркнул Мишустин.
Он также добавил, что с 1 февраля проиндексируют более 40 соцвыплат, в том числе единовременное пособие по рождению ребёнка, которое вырастет до 28,5 тысячи рублей.
Ранее эксперт по демографии, общественный деятель и журналист Ирина Гущина заявила «Радиоточке НСН», что увеличение маткапитала не привело к росту рождаемости в стране.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глобальный дефицит жилья в России назвали «пугалками для детей»
- Мишустин: Маткапитал на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
- Путин поблагодарил ОАЭ за содействие в обмене пленными с Киевом
- «Упадет сама»: Почему США не станут проводить военную операцию на Кубе
- Психологический эффект: Россиянам назвали выгодную ставку по ипотеке
- Маркировка и уголовка: Что избавит покупателя от поддельной молочной продукции
- Размечтались: Желание Китая создать ИИ-дата-центры на орбите назвали фантастикой
- Ученые заявили об обнаружении потенциально пригодной для жизни планеты
- Кадыров заявил, что против переговоров по Украине
- СМИ: Продажи алкоголя в США упали из-за антимиграционной кампании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru