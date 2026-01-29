Мишустин: Маткапитал на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей

В ходе заседания правительства он указал, что маткапитал на второго и последующих детей увеличится до 963 тысяч рублей.

«Повышение коснется как новых сертификатов, так и остатков неиспользованных средств, которые были выданы ранее», - подчеркнул Мишустин.

Он также добавил, что с 1 февраля проиндексируют более 40 соцвыплат, в том числе единовременное пособие по рождению ребёнка, которое вырастет до 28,5 тысячи рублей.

Ранее эксперт по демографии, общественный деятель и журналист Ирина Гущина заявила «Радиоточке НСН», что увеличение маткапитала не привело к росту рождаемости в стране.

