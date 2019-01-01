«Ещё не конец». Грузинской экономике предрекли дальнейшее падение
Экономист Денис Ракша заявил НСН, что потери от российско-грузинского конфликта ещё подсчитаны не до конца.
Курс национальной грузинской валюты лари упал до исторического минимума. Как сообщается на официальном сайте регулятора, национальный банк Грузии установил курс в 2,82 лари за доллар. Падение курса началось 20 июня, в день начала протестов в Тбилиси. Официальных комментариев причин падения власти пока не дают.
Ключевую роль в этом процессе сыграл запрет России на авиаперелёты между странами, заявил в эфире НСН экономист Денис Ракша. Однако самое неприятное, по его словам, что нынешнее падение валюты ещё не финал неприятностей для грузинской экономики.
«Разумеется, к протестам это имеет непосредственное отношение. Валютный рынок закладывает риски дальнейшего развития протестов в цену национальной валюты. Что касается экономических причин, то, несомненно, могло повлиять решение о запрете авиаперелётов между Россией и Грузией, которое приведёт к резкому падению, если не обнулению туристического потока, к падению доходов в туристической отрасли и смежных отраслей. Общепита, транспорта и так далее. На фоне того, что грузинская экономика не такая большая, как российская, такие события на экономику в целом влияют достаточно сильно. И, несомненно, внесли вклад в падение курса валюты и внесут ещё дальше. Это не конец», — заявил Ракша.
Грузинские власти уже оценили объём потерь для экономики страны в 100 миллионов долларов, однако с большей вероятностью это не конечная цифра, отметил эксперт. Урон для смежных с туристической отраслей, по его словам, пока сложно подсчитать.
«Я не знаю объёмов грузинской экономики, но думаю, что потери будут весомые. Туризм — такая отрасль, которая очень сильно влияет на смежные. И сейчас, может быть, даже сосчитать это толком не получится, они уже давали цифры — порядка 100 миллионов долларов, но скорее всего, они будут больше. Потому что потери в смежных отраслях, вполне вероятно, ещё не сосчитаны», — заключил экономист.
Протесты в Грузии начались 20 июня. В этот день в местном парламенте проходила сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Возмущение общественности вызвало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. Позже сообщалось, что парламентарий занял место согласно протоколу. Протесты переросли в массовые, позже начались столкновения с полицией. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент России Владимир Путин 21 июня ввёл запрет на авиаперелёты в Грузию, который начнёт действовать с 8 июля. О том, как быть тем, кто уже запланировал отдых в Грузии или уже находится там, в эфире НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
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