«Ещё не конец». Грузинской экономике предрекли дальнейшее падение

Курс национальной грузинской валюты лари упал до исторического минимума. Как сообщается на официальном сайте регулятора, национальный банк Грузии установил курс в 2,82 лари за доллар. Падение курса началось 20 июня, в день начала протестов в Тбилиси. Официальных комментариев причин падения власти пока не дают.

Ключевую роль в этом процессе сыграл запрет России на авиаперелёты между странами, заявил в эфире НСН экономист Денис Ракша. Однако самое неприятное, по его словам, что нынешнее падение валюты ещё не финал неприятностей для грузинской экономики.

«Разумеется, к протестам это имеет непосредственное отношение. Валютный рынок закладывает риски дальнейшего развития протестов в цену национальной валюты. Что касается экономических причин, то, несомненно, могло повлиять решение о запрете авиаперелётов между Россией и Грузией, которое приведёт к резкому падению, если не обнулению туристического потока, к падению доходов в туристической отрасли и смежных отраслей. Общепита, транспорта и так далее. На фоне того, что грузинская экономика не такая большая, как российская, такие события на экономику в целом влияют достаточно сильно. И, несомненно, внесли вклад в падение курса валюты и внесут ещё дальше. Это не конец», — заявил Ракша.

Грузинские власти уже оценили объём потерь для экономики страны в 100 миллионов долларов, однако с большей вероятностью это не конечная цифра, отметил эксперт. Урон для смежных с туристической отраслей, по его словам, пока сложно подсчитать.