Избили? Сам виноват! Эксперт туротрасли призвал отказаться от поездок в Грузию
Председатель комитета по туризму и гостиничному бизнесу МТПП в эфире НСН заявил, что россияне, все же решившие сейчас отдыхать в Грузии, должны быть готовы к неприятностям.
Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в эфире Первого канала рассказал об инициативе запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для российских туристов после решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси.
Председатель комитета по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты Михаил Болигузов в интервью НСН заявил, что россиянам при всей любви к Грузии сейчас в эту страну ездить не нужно (слушайте аудио).
«Должно действовать жёсткое предупреждение МИДа о том, что не рекомендуется посещение Грузии. Если ты туда все же поехал – ты сам решай свои проблемы… Избили, ограбили…не ходи в консульское учреждение, хотя его, наверное, и нет в стране уже, решай проблемы сам, если ты не подчинился рекомендации МИДа. А что касается альтернативных способов добраться до Грузии, да пусть желающие хоть пешком идут, если у кого есть бзик. Да, мы любим гостеприимную Грузию, сам там бывал десятки раз, ну что сделаешь…Нормальные люди понимают, что от не дружбы с Россией они ничего не выгадали, а только проиграли», - уверен Болигузов.
21 июня президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям страны с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию из-за политической ситуации, сложившейся в иностранном государстве.
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