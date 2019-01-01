Избили? Сам виноват! Эксперт туротрасли призвал отказаться от поездок в Грузию

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в эфире Первого канала рассказал об инициативе запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для российских туристов после решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси.

Председатель комитета по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты Михаил Болигузов в интервью НСН заявил, что россиянам при всей любви к Грузии сейчас в эту страну ездить не нужно (слушайте аудио).

«Должно действовать жёсткое предупреждение МИДа о том, что не рекомендуется посещение Грузии. Если ты туда все же поехал – ты сам решай свои проблемы… Избили, ограбили…не ходи в консульское учреждение, хотя его, наверное, и нет в стране уже, решай проблемы сам, если ты не подчинился рекомендации МИДа. А что касается альтернативных способов добраться до Грузии, да пусть желающие хоть пешком идут, если у кого есть бзик. Да, мы любим гостеприимную Грузию, сам там бывал десятки раз, ну что сделаешь…Нормальные люди понимают, что от не дружбы с Россией они ничего не выгадали, а только проиграли», - уверен Болигузов.