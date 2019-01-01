Гусман: Надеюсь, Грузия останется гостеприимной для россиян
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Минтруде призвали сделать программу маткапитала бессрочной
Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Министерстве труда. Об этом рассказал первый замглавы ведомства Алексей Вовченко. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы по предоставлению маткапитала как минимум до 2025 года.
Михаил Гусман: «Ранее об этой инициативе говорила спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, сейчас ее поддержали в Министерстве труда. Мне кажется, инициатива очень правильная и она должна быть воплощена в жизнь», - подчеркнул Михаил Гусман в эфире НСН.
Экипажу судна, задержанного в Северной Корее, доставили воду и продовольствие
Экипажу рыболовецкого судна, задержанного пограничными службами Северной Кореи, доставили запас воды и продовольствия. Об этом сообщается со ссылкой на представителя «Северо-восточной рыболовной компании», которой принадлежит судно. 17 членов экипажа, двое из которых — граждане Южной Кореи, а остальные — россияне, остаются на задержанном корабле уже неделю. Сообщается, что посольство принимает активные меры по их возвращению.
Михаил Гусман: «Новость о задержании судна вызвала у меня недоумение. Хорошо, что российские дипломаты получили доступ на корабль, имеют контакт с экипажем. Власти Северной Кореи объясняют ситуацию тем, что судно находилось под флагом Южной Кореи. Тем не менее, российские власти, российское Министерство иностранных дел требует освобождения российских членов экипажа, фактически, из-под ареста, под которым те, по сути, находятся», - заметил он, общаясь с НСН.
Белорусский дипломат, раненный в Анкаре, перенес операцию
Белорусский дипломат, раненный в Анкаре, перенес операцию. Завтра его могут перевести из палаты интенсивной терапии в обычную. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Михаил Гусман: «Вчера мы узнали об этом неожиданном преступлении с непонятными мотивами. Сейчас белорусский дипломат перенес операцию и теперь его жизни, слава богу, ничего не угрожает. Но за расследованием внимательно наблюдают турецкие власти, а также за тем, как пострадавшему оказывается медицинская помощь», - пояснил он НСН.
Грузия готова выделить субсидии транзитных авиарейсов из России через Армению
Власти Грузии заявили о готовности выделить больше €1 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Михаил Гусман: «Понятно, что грузинские власти, грузинские туроператоры (и вообще весь туристический бизнес) заинтересованы в российских туристах. Сейчас турпоток из России резко снизился (почти на 80%), но, тем не менее, есть определенное количество людей, которые все еще хотят посетить эту страну. Надеюсь, по-прежнему гостеприимную», - сказал Михаил Гусман в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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