Гусман: Надеюсь, Грузия останется гостеприимной для россиян

Михаил Гусман: «Понятно, что грузинские власти, грузинские туроператоры (и вообще весь туристический бизнес) заинтересованы в российских туристах. Сейчас турпоток из России резко снизился (почти на 80%), но, тем не менее, есть определенное количество людей, которые все еще хотят посетить эту страну. Надеюсь, по-прежнему гостеприимную», - сказал Михаил Гусман в беседе с НСН.

