Полетят, но не завтра. Названы условия возобновления авиасообщения с Грузией

Российские власти не исключают возможности возобновления полетов в Грузию. Но для этого нужно, чтобы прекратились русофобские настроения, и можно было бы гарантировать безопасность наших граждан. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на свои источники в МИДе.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе заявил НСН, что позитивная тенденция явно наметилась, но вряд ли самолеты полетят в Грузию уже завтра (слушайте аудио).

«Дмитрий Песков сообщил, что запреты на полеты будут сохраняться так долго, как потребует ситуация. В том числе, это будет зависеть от того, насколько будет соблюдаться права российских туристов и обеспечиваться их безопасность.