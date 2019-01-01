Политика

Полетят, но не завтра. Названы условия возобновления авиасообщения с Грузией

10 июля09:42

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН предположил, когда Россия отменит запрет полетов в Грузию.

Российские власти не исключают возможности возобновления полетов в Грузию. Но для этого нужно, чтобы прекратились русофобские настроения, и можно было бы гарантировать безопасность наших граждан. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на свои источники в МИДе.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе заявил НСН, что позитивная тенденция явно наметилась, но вряд ли самолеты полетят в Грузию уже завтра (слушайте аудио).

«Дмитрий Песков сообщил, что запреты на полеты будут сохраняться так долго, как потребует ситуация. В том числе, это будет зависеть от того, насколько будет соблюдаться права российских туристов и обеспечиваться их безопасность.

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Пока инцидентов нет, более того, сами туристы говорят, что им ничего не угрожает, разве что избыточное гостеприимство. Но возобновление полетов в ближайшие дни не стоит ждать», - отметил Мамрадзе.

Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков. Запрет на перелеты вступил в силу 8 июля.

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ФОТО: РИА Новости/С.Балаклеев
ТЕГИ:АвиасообщениеГрузияРоссия