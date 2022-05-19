«Недостаток инспекторов и коварство аграриев»: В Greenpeace объяснили причину лесных пожаров в России

При этом представитель Greenpeace рассказал, что лесные пожары не часто происходят по вине тех, кто незаконно вырубает деревья.

«"Черные лесорубы"– это миф. Во-первых, доля незаконных вырубок – очень небольшая. Во-вторых, если человек что-то украл в лесу, то последнее, что он будет делать – наводить порядок или устраивать пожар, что привлечет внимание к этому месту. При этом абсолютно точно, пожары возникают именно вблизи рубок леса или на месте их рубок. Но это связано не с «черными лесорубами», а с обычными легальными лесоизготовителями. Они обязаны навести порядок, для этого они должны убрать порубочные остатки. Они должны их сжигать зимой, но зимой плохо горит. Если они не уберут, то будут платить огромные неустойки – сотни тысяч рублей. До недавнего времени штраф за поджег был гораздо меньше. Поэтому очень важно перестать требовать от них сжигание порубочных остатков или делать эту уборку другими методами. Это уберет большое количество пожаров летом», - заключил Куксин.