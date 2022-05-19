«Недостаток инспекторов и коварство аграриев»: В Greenpeace объяснили причину лесных пожаров в России
Представитель природоохранной организации Григорий Куксин в эфире НСН призвал не столько увеличивать штрафы за поджоги, сколько делать их неизбежными.
В России недостаточно инспекторов, которые бы ловили поджигателей в лесах, поэтому штрафы за такое правонарушение следует не просто увеличить, но и гарантировать. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель противопожарной программы Greenpeace в РФ Григорий Куксин.
Ранее Госдума приняла закон о десятикратном увеличении штрафов для граждан и двукратном - для должностных и юридических лиц за возникновение пожаров и сжигание травы рядом с лесами. Куксин считает, что в большинстве случаев работает не увеличение размера наказания, а повышение вероятности того, что оно произойдет.
«Размер штрафа действительно становится более серьезным, и люди, наверное, должны относиться к нему с большим страхом, но это во многом обесценивается тем, что некому штрафовать. У нас по этим статьям выписывают протоколы и накладывают штрафы инспекторы пожарного надзора, которых очень мало, и которые, как правило, не бывают в патрулировании. Например, в Забайкальском крае столкнулись с тем, что один инспектор на два района, а они там как небольшие европейские страны. А он при этом должен еще проверять все предприятия и так далее. Поэтому ловить поджигателей травы ему просто некогда. При этом за лесными пожарами также должны следить лесничества, но их чрезвычайно мало. Если хотя бы составление протокола передать полиции, Росгвардии… Но пока это остается под ведомством Пожнадзора и лесничества, вероятно, что люди продолжат беспечно вести себя с огнем и поджигать, потому что вероятность наказания очень низкая», - рассказал он.
Он также объяснил причину возникновения лесных пожаров.
«Весной - это в основном сознательные поджоги травы с целью немного сэкономить деньги перед распашкой. Очень часто это сельхозпроизводители. Их надо ловить и штрафовать, либо лишать их господдержки, что будет еще более значимо для них. Сейчас в 21 веке не надо поджигать траву – мы же уже отошли от подсечно-огневого земледелия. К этому добавляются поджоги по мелким экономическим причинам: лень убирать траву, хочется побыстрее избавиться от мусора. К сожалению, к этому добавляются даже поджоги за государственные деньги, когда муниципальные власти таким образом избавляются от сухой травы или органы лесного хозяйства делают это в качестве профилактики. Летом пожары также возникают из-за обычных костров, окурков, реже из-за гроз. Но в последнем случае это будет 10%. То есть девять из десяти пожаров все равно возникает по вине людей», - добавил Куксин.
При этом представитель Greenpeace рассказал, что лесные пожары не часто происходят по вине тех, кто незаконно вырубает деревья.
«"Черные лесорубы"– это миф. Во-первых, доля незаконных вырубок – очень небольшая. Во-вторых, если человек что-то украл в лесу, то последнее, что он будет делать – наводить порядок или устраивать пожар, что привлечет внимание к этому месту. При этом абсолютно точно, пожары возникают именно вблизи рубок леса или на месте их рубок. Но это связано не с «черными лесорубами», а с обычными легальными лесоизготовителями. Они обязаны навести порядок, для этого они должны убрать порубочные остатки. Они должны их сжигать зимой, но зимой плохо горит. Если они не уберут, то будут платить огромные неустойки – сотни тысяч рублей. До недавнего времени штраф за поджег был гораздо меньше. Поэтому очень важно перестать требовать от них сжигание порубочных остатков или делать эту уборку другими методами. Это уберет большое количество пожаров летом», - заключил Куксин.
Теперь сумма штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составит от 15 до 30 тысяч рублей, за сжигание травы рядом с лесами - от 30 до 40 тысяч, за нарушение правил пожарной безопасности - до 50 тысяч рублей.
Ранее руководитель лесной программы Greenpeace Алексей Ярошенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в пожароопасный сезон 2022 года крупные пожары могут возникнуть даже в густонаселенных регионах страны из-за недостаточного и неправильного распределения финансирования отрасли.
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