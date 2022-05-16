«Наворотят на миллиарды!»: Эколог возмутился мораторием на проверки добывающих компаний

Мораторий на экологические проверки добывающих компаний приведет к тому, что придется тратить огромные деньги на устранение ущерба природе, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Всероссийского института природы Андрей Пешков.

Ранее стало известно, что в Госдуме на фоне санкций предложили ввести такой мораторий. По имеющимся данным, проверки горнорудных предприятий хотят приостановить на три года, а соблюдение требований по разработке месторождений – на два.