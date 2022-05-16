«Наворотят на миллиарды!»: Эколог возмутился мораторием на проверки добывающих компаний
Эти компании и так «безобразничают», а за два года набьют карманы миллионами и нанесут ущерб на миллиарды, сказал в эфире НСН Андрей Пешков.
Мораторий на экологические проверки добывающих компаний приведет к тому, что придется тратить огромные деньги на устранение ущерба природе, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Всероссийского института природы Андрей Пешков.
Ранее стало известно, что в Госдуме на фоне санкций предложили ввести такой мораторий. По имеющимся данным, проверки горнорудных предприятий хотят приостановить на три года, а соблюдение требований по разработке месторождений – на два.
«Эти меры не оправданны. Здесь возникает вопрос: компаниям сделать легче или обеспечить нашим детям и внукам сохранение того, что хищнически используется компаниями, если нет контроля. Они и так безобразничают, а представляете, если контроля нет? Это напоминает мне попытки некоторых персонажей использовать чужую беду для наживы», - сказал Пешков.
По его словам, даже за полгода компании могут нанести серьезный ущерб экологии.
«Это недопустимо даже на полгода, не то что на два или три года. За два года они там такого наворотят, что придется из бюджета миллиарды выкладывать, чтобы компенсировать накопленный экологический ущерб, а они по карманам разложат миллионы», - предупредил директор Всероссийского института природы.
Пешков подчеркнул, что отсутствие контроля грозит необратимыми изменениями экосистемы.
«Нужно обеспечивать контроль за тем, чтобы не было необратимых изменений экосистемы. А под сурдинку всяких санкций и сложностей недобросовестные предприниматели будут нарушать нормы, которые кровью написаны и обязательны к исполнению. Они не просто так написаны, а как результат анализа неблагоприятных последствий, которые приносит деятельность компаний», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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