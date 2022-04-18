«Легализуют хотелки!»: Экологи опасаются появления промзон в заповедниках
На месте заказников в Ленобласти хотят построить крупнейшие в Европе заводы по производству СПГ, сказал в эфире НСН Сергей Грибалев.
Экологи, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», бьют тревогу в связи с законопроектом о строительстве трубопроводов и заводов в природоохранных зонах.
Ранее профильный комитет Госдумы исключил территорию озера Байкал из законопроекта, который упрощает строительство инфраструктуры в заповедных зонах. По данным РБК, на Байкале можно будет строить инфраструктуру только для БАМа и Транссиба. При этом в других заповедных зонах строительство разрешат.
«Это стратегическое вредительство. Они хотят решить сиюминутные вопросы газопроводами и навсегда уничтожить то, что никогда восстановить не смогут. Природе будет нанесен невосполнимый ущерб. Без газа мы можем жить, а без воздуха и воды не сможем. Это должны понимать те, кто пытается за счет природных ресурсов нажиться и получить прибыль, оставив будущим поколениям накопленный экологический ущерб», - сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эколог, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков.
Со своей стороны, эколог Сергей Грибалев сообщил НСН, что данный законопроект просто переводит «хотелки» региональных властей на федеральный уровень.
«Если быть честными до конца, у нас газопроводы и нефтепроводы уже строятся на природоохранных территориях. Возьмите, к примеру, Кургальский заказник и Усть-Лугу Ленинградской области, где проходит газопровод «Северный поток». Ничто не помешало региональным властям менять границы заказника. Сейчас это все законодательно переходит на ранг Российской Федерации, чтобы это не было на уровне «хотелок» местных властей», - сказал Грибалев.
По его словам, рядом с газопроводами появляются промзоны.
«В Усть-Луге местным жителям сказали, что будет небольшой коридорчик под газопровод, вырубят немного леса и это будет полоса 200 метров. В Ленинградской области были нетронутые леса, огромная природная территория и два заказника Кургальский и Котельский. Сейчас там будет самое мощное в Европе строительство заводов по производству сжиженного газа, вырубят тысячи гектаров леса. Все это следствие того, что проходил газопровод. Там, где у нас проходят основные трубопроводы и их выход к границам России, концентрируются промзоны. Это очень сильно задействует и обычные природные территории и особо охраняемые», - посетовал эколог.
Грибалев также высказал опасение, что скоро некому будет защищать природу.
«У нас это оспаривается только смелыми местными жителями, которых пытаются маргинализировать или причислить к иноагентам. Их становится все меньше. Этот процесс идет, но огонек затухает. И я сейчас не знаю, кто вообще будет защищать природу. Если защищают региональные власти, они закрывают глаза на всевозможные нарушения, занимаясь маленькими частными вопросами. Федеральные органы власти, как Росприроднадзор, занимаются очень крупными объектами. Были у нас Greenpeace и Фонд дикой природы, сейчас их вовсю пытаются выгнать из страны. Наверное, останутся только журналисты, которые будут защищать природу», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В середине апреля Российское экологическое общество (РЭО) попросило Минюст проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на предмет статуса иноагента.
Как заявили в WWF «Радиоточке НСН», за этими просьбами могут стоять личные интересы руководства «никому не известной организации».
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