«Легализуют хотелки!»: Экологи опасаются появления промзон в заповедниках

Экологи, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», бьют тревогу в связи с законопроектом о строительстве трубопроводов и заводов в природоохранных зонах.

Ранее профильный комитет Госдумы исключил территорию озера Байкал из законопроекта, который упрощает строительство инфраструктуры в заповедных зонах. По данным РБК, на Байкале можно будет строить инфраструктуру только для БАМа и Транссиба. При этом в других заповедных зонах строительство разрешат.