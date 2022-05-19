«Лоббистский инструмент давления»: В России назвали причину для выхода из Парижских соглашений

Ранее депутат Госдумы Георгий Арапов заявил, что Россия должна выйти из Парижского соглашения по климату, так как сейчас в условиях санкций отечественную промышленность «целесообразно освободить от потерявших актуальность международных обязательств». Пешков поддержал такое предложение.

«В России важно бороться с экологическими нарушениями и преступлениями, но это не значит, что Парижское соглашение – это панацея. Это вообще сомнительная инициатива. Если Парижское соглашение в определенной части отвечает нашим интересам, то в него интересно играть. Потому что, в общем-то, это игрища, которые мало связаны с практической деятельностью. Парижское соглашение в определенной его части является инструментом сдерживания России, поэтому эта такая лоббистская тактика, которая направлена на подавление стимулов роста не только РФ, но и всех развивающихся стран», - рассказал он.