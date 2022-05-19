«Лоббистский инструмент давления»: В России назвали причину для выхода из Парижских соглашений
Эколог Андрей Пешков в эфире НСН назвал Парижские соглашения по климату «игрищами, которые мало связаны с практической деятельностью».
Все экологические соглашения, включая Парижские – это лоббистские инструменты экономического и политического давления, поэтому правильно, что в РФ хотят отказаться от них. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил эколог, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков.
Ранее депутат Госдумы Георгий Арапов заявил, что Россия должна выйти из Парижского соглашения по климату, так как сейчас в условиях санкций отечественную промышленность «целесообразно освободить от потерявших актуальность международных обязательств». Пешков поддержал такое предложение.
«В России важно бороться с экологическими нарушениями и преступлениями, но это не значит, что Парижское соглашение – это панацея. Это вообще сомнительная инициатива. Если Парижское соглашение в определенной части отвечает нашим интересам, то в него интересно играть. Потому что, в общем-то, это игрища, которые мало связаны с практической деятельностью. Парижское соглашение в определенной его части является инструментом сдерживания России, поэтому эта такая лоббистская тактика, которая направлена на подавление стимулов роста не только РФ, но и всех развивающихся стран», - рассказал он.
Эколог добавил, что различные экологические соглашения изначально не внушают доверия.
«По климату изначально было понятно, что это очередная афера. Такие экологические проекты в основном являются инструментом экономического давления. Поскольку если мы посмотрим на основного загрязнителя атмосферы – США, то они не выполняют никаких обязательств, но осуществляют экономическое и политическое давление в рамках лоббирования интересов собственных компаний. Например, с помощью конвенции ООН, международных согрешений, в том числе Парижских. Но в данной ситуации в России принципиально изменился «правовой ландшафт». Если раньше у нас действовал примат международного права над национальным, то сейчас у нас национальное право имеет примат над международным. Если нам выгодно на национальном уровне выполнять какие-то условия, неважно, есть соглашения или нет, то мы их выполняем», - заключил директор Всероссийского института природы.
Парижское соглашение по климату было принято в 2015 году. Согласно ему, с 2020 года необходимо было принять меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере, удержав рост глобальной средней температуры «намного ниже» двух градусов и приложив усилия для ограничения роста температуры величиной в полтора градуса.
Ранее эколог Андрей Пешков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае признания Greenpeace и WWF иноагентами российские экологические сообщества вряд ли справятся с задачами, так как они, по его словам, обычно действуют не за идею, а за деньги.
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