«Грязная вода и больное население»: Чем грозит ослабление норм сбросов в Байкал
Экоактивист Максим Токарев в эфире НСН призвал улучшить очистные сооружения вокруг Байкала.
Если нормы по требованию к сбросам в Байкал будут снижены, то экология озера ухудшится, а людям будет поступать грязная вода. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель международного общественного проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев.
Ранее стало известно, что Минприроды намерено серьезно снизить требования к сбросам сточных вод в озеро Байкал и питающие его реки, в том числе в разы увеличив допустимые дозы по железу, хрому, ртути и адсорбируемым галогенорганическим соединениям. Токарев отрицательно отнесся к этой инициативе.
«Из-за этого будут повышаться уровни тяжелых металлов, которые содержатся в воде. И такая вода в последующем уже будет поступать в краны местным жителям. То есть понижение таких норм может не очень благоприятно сказаться на экологии. Лучше оставаться с теми нормами, которые были выработаны. Иначе это может повлиять на здоровье населения, хотя у многих и стоит фильтрация», - рассказал руководитель проекта.
Чиновники ссылаются на то, что действующие сейчас требования невозможно точно измерить. Токарев с этим не согласен.
«Все данные могут поступать легко: сколько воды ушло из-за ГЭС, или наоборот, как пополнилось озеро Байкал. Можно даже посмотреть, какого качества вода поступает в очистное сооружение и какое выходит. Просто берутся пробы и измеряются. С каждым разом ГЭС то увеличивают сбросы, то уменьшают их. Конечно, это плохо влияет на экологию озера. Если бы было регулирование, чтобы можно было посчитать, сколько сбрасывается... Но ГЭС сбрасывают специально, чтобы не было переполнения хранилищ водой», - отметил он.
Активист также добавил, что решить проблему с загрязнением Байкала можно с помощью модернизации очистных сооружений.
«Были выделены финансовые средства на усовершенствование очистных сооружений. Это первостепенная задача, которую надо решить в ближайшие сроки. Потому что с каждым годом количество сбросов в Байкал только увеличивается, так как растет поток туристов, а также в городах работают предприятия. Необходимо улучшить качество сооружений; карты, где содержатся отстойники хранилища; также улучшить микроорганизмы, которые занимаются очисткой; и соблюдать нормы, поддерживая работу очистных сооружений. Правительства Бурятии и Иркутской области работают над этим, поэтому, я думаю, что в ближайшие годы будет поступать в Байкал меньше неочищенных стоков», - заключил Токарев.
Ранее руководитель противопожарной программы Greenpeace в РФ Григорий Куксин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что горящие торфяники могут летом окутать дымом крупные города.
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