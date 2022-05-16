«Грязная вода и больное население»: Чем грозит ослабление норм сбросов в Байкал

Чиновники ссылаются на то, что действующие сейчас требования невозможно точно измерить. Токарев с этим не согласен.

«Все данные могут поступать легко: сколько воды ушло из-за ГЭС, или наоборот, как пополнилось озеро Байкал. Можно даже посмотреть, какого качества вода поступает в очистное сооружение и какое выходит. Просто берутся пробы и измеряются. С каждым разом ГЭС то увеличивают сбросы, то уменьшают их. Конечно, это плохо влияет на экологию озера. Если бы было регулирование, чтобы можно было посчитать, сколько сбрасывается... Но ГЭС сбрасывают специально, чтобы не было переполнения хранилищ водой», - отметил он.

Активист также добавил, что решить проблему с загрязнением Байкала можно с помощью модернизации очистных сооружений.