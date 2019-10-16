Полицейские бегут из МВД. Чем это обернется для страны

Отчет МВД России о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» содержит катастрофические цифры. Личный состав МВД по итогам прошлого года сократился до рекордного значения — 92,6% (план 95%). Счетная палата в заключении пояснила, что это произошло из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Однако в самом ведомстве никак не комментируют недобор количества сотрудников.

Основными причинами недоукомлектованности, по мнению экспертов, становятся: ненормированный рабочий день, частые вызовы по ночам и в выходные. Полицейским нередко отказывают в отгулах и отпусках, им также запрещен выезд за границу

Но, быть может, добирать недостающие кадры вовсе и не придется. Кремль назвал «заслуживающей внимание» идею главы Сбербанка Германа Грефа сократить количество сотрудников полиции, а оставшимся поднять зарплату в три-четыре раза.

При этом глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин предложил посмотреть на проблему под другим углом. В эфире НСН он заявил, что сегодня рядовых сотрудников полиции остро не хватает, а вот начальников и разного рода проверяющих с избытком.