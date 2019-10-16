Полицейские бегут из МВД. Чем это обернется для страны
НСН анализирует, почему россияне больше не хотят становиться полицейскими, и кто нас будет защищать, если ситуация не изменится к лучшему.
Отчет МВД России о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» содержит катастрофические цифры. Личный состав МВД по итогам прошлого года сократился до рекордного значения — 92,6% (план 95%). Счетная палата в заключении пояснила, что это произошло из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Однако в самом ведомстве никак не комментируют недобор количества сотрудников.
Основными причинами недоукомлектованности, по мнению экспертов, становятся: ненормированный рабочий день, частые вызовы по ночам и в выходные. Полицейским нередко отказывают в отгулах и отпусках, им также запрещен выезд за границу
Но, быть может, добирать недостающие кадры вовсе и не придется. Кремль назвал «заслуживающей внимание» идею главы Сбербанка Германа Грефа сократить количество сотрудников полиции, а оставшимся поднять зарплату в три-четыре раза.
При этом глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин предложил посмотреть на проблему под другим углом. В эфире НСН он заявил, что сегодня рядовых сотрудников полиции остро не хватает, а вот начальников и разного рода проверяющих с избытком.
«Раздутые штабы, очень большое количество проверяющих, которые чуть ли не каждый день приезжают, накручивают сотрудников и не дают им работать. Участковые работают как пишущие машинки. 80% своего времени они занимаются бумагами, а не людьми. Штаты раздуты наверху донельзя, а внизу никого нет. На пять вызовов выезжают одновременно одна-две машины. Если сократить рядовых сотрудников, возможно, в случае необходимости оказать помощь будет попросту некому», - высказал свою позицию Пашкин.
Тема кадровой наполненности МВД остается одной из актуальных на данный момент. И чтобы решить проблему, Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет. Для полковников он увеличивается до 60 лет, для майоров и подполковников устанавливается возрастная планка 55 лет. Кроме того, в течение пяти лет после достижения предельного возраста предусматривается возможность заключения с сотрудниками, имеющими положительную последнюю аттестацию и соответствующими требованиям к состоянию здоровья, новых контрактов не только на один год, но и на более длительный срок в пределах пяти лет.
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