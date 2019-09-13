Профсоюз полиции о сокращениях: На избиение Грефа выезжать будет некому

«Сейчас уже не хватает сотрудников. Почему их не хватает? Потому что раздутые штабы, очень большое количество проверяющих, которые чуть ли не каждый день приезжают, накручивают сотрудников и не дают им работать. Чем больше будет наказанных сотрудников – тем лучше для начальства, потому что они в конце года (за счет депремирования подчиненных) получат очень хорошие премии. Участковые работают как пишущие машинки. 80% своего времени они занимаются бумагами, а не людьми. Штаты раздуты наверху донельзя, а внизу никого нет. На пять вызовов выезжают одновременно одна-две машины», - заявил он.

Собеседник НСН предупредил Грефа, что если сократить рядовых сотрудников, возможно, когда ему самому понадобится помощь полиции – оказать ее будет попросту некому.

«Конечно, нужно повысить денежное довольствие сотрудникам, и за выговоры не снимать с них деньги. Эта неразбериха, когда полностью на откуп начальству отдано премирование сотрудников, оно и приводит к некомплекту. Если еще сейчас сократить – ну, флаг в руки, товарищ Греф – к вам никто не приедет, если вас по голове чем-нибудь ударят», - заключил глава профсоюза.

Отметим, что в ходе пленарного заседании Московского финансового форума министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году в России пройдут сокращения среди чиновников. При этом он подчеркнул, что выступает против «бездумного» увольнения госслужащих.

