В Китае для повышения рождаемости презервативы обложили налогом
Китай для повышения рождаемости обложил налогом презервативы и противозачаточные препараты. Об этом сообщает «Reuters».
Отмечается, что послабление, которое действовало в течение тридцати лет, отменили 1 января 2026 года. Теперь в Китае на презервативы и противозачаточные препараты начисляется стандартный налог на добавленную стоимость в размере 13%.
Известно, что к началу 2025 года население КНР сократилось уже третий год подряд. Власти страны в рамках повышения рождаемости пообещали выплачивать пособия в $500 за ребенка. Издание писало, что сокращение рождаемости в Китае произошло из-за стремительной урбанизации и политики «одна семья — один ребенок», которая проводилась в 1979—2015 годах.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России начали штрафовать за склонение к аборту.
