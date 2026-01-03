Кадыров опроверг слухи о госпитализации

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати, информации Ахмед Дудаев обнародовал видео с главой республики Рамзаном Кадыровым, который опроверг слухи о своей госпитализации. Об этом Дудаев сообщил в своем Telegram-канале.

Министр обратил внимание на очередные вбросы о здоровье Кадырова, который якобы находится в больнице в Москве в критическом состоянии. Глава Чечни рассказал в видео, что у него боевой настрой, но сплетни будут появляться, «что бы мы ни говорили, что бы ни показывали».

Кадыров также поделился, что держит мусульманский пост и собирается на тренировку.

«Вызов любой давайте: отжимания, бои без правил, борьба, бокс. Без разницы», - заявил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что не хочет жить до старости и желал бы «уйти из жизни, когда меня все любят, уважают».

