Саратов, Красноярск, Екатеринбург. География громких преступлений

В Екатеринбурге пропавшую пять дней назад 27-летнюю девушку нашли убитой. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков.

В России стали чаще покушаться на половую неприкосновенность детей. По данным МВД, за последние пять лет число таких преступлений в России выросло на 42%.

Это – заголовки минувшего вторника. А вот – днем ранее: В Красноярске двое до смерти избили мужчину и остались на свободе. А на минувшей неделе в Саратове по дороге в школу от рук рецидивиста погибла девятилетняя девочка.

Власти Саратова намерены снести гаражи, на территории которых было совершено убийство ребенка. Другим гаражным кооперативам грозит инвентаризация, а детей местные чиновники предлагают обязать ходить в школу по заранее утвержденному индивидуальному маршруту под угрозой объяснительной от родителей за отклонение от него.

В Красноярске, где от множественных побоев скончался бывший биатлонист, только сейчас, после народного схода у краевой прокуратуры, встал вопрос об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы, двум молодым людям, один из которых – сын местного депутата и экс-судьи. Пока их жертва, чье избиение они снимали на камеру, умирала в больнице, они оставались на свободе.

В убийстве из-за подержанной машины жительницы Екатеринбурга подозревают троих, они задержаны. Один – уроженец Таджикистана, двое другие – цыгане, - пишут местные СМИ. Тут стоит отметить, что национальная принадлежность подозреваемых интересна в последнюю очередь: как показывают описанные выше случаи, недочеловеки встречаются даже среди детей доморощенных депутатов и бывших судей.

А что вообще происходит с криминогенной обстановкой в стране? Интерес правоохранительных органов к рецидивистам просыпается только тогда, когда целый город включается в поиски пропавшего ребенка. По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, избирают меру, не связанную с лишением свободы. Девушка, решившая продать машину, становится жертвой группировки, которая, по некоторым данным, уже совершала подобные нападения. Эти события попали на ленты информагентств. А сколько не попало?

Может быть, правоохранительные органы занимаются вместо профилактики и пресечения правонарушений чем-то другим? Как, например, до недавнего времени небезызвестный полковник Черкалин, у которого при обысках нашли 12 миллиардов рублей на троих с подельниками? Он-то, понятно, был птицей высокого полета. Но и в некоторых отделах полиции зажиточных городов и районов личным составом принято оставлять личный автотранспорт за квартал-другой до места несения службы, чтобы стоимость машин не вызывала ненужных вопросов.

А, может быть, верны слова протоиерея Дмитрия Смирнова, сказанные в эфире НСН совсем по-другому поводу, о том, что «весь народ живет в смертном грехе»? Оттого и лишение жизни не выглядит чем-то зазорным?

