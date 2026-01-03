В Чехии мужчина напал с ножом на покупателей магазина и ранил двоих
Вооруженный ножом мужчина совершил нападение в магазине в чешском городе Градец-Кралове и ранил двух человек. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь городского отделения полиции Андреа Музикантова.
По ее словам, правоохранителям сообщили по телефону, что в местном торговом центре ходит мужчина с ножом, который угрожает покупателям. На место выехали несколько нарядов полиции и шесть пожарных расчетов для эвакуации людей.
«На месте были обнаружены двое пострадавших – мужчина, раненный в грудь и руки, судя по всему, при оказании сопротивления нападавшему, и женщина, у которой было порезано ухо. Оба пострадавших были оперативно переправлены в горбольницу, где медики оказали им первую помощь», - отметила пресс-секретарь.
Подозреваемого вскоре задержали, после этого эвакуацию из здания прекратили.
Ранее в Донецке мужчина ворвался в супермаркет в Петровском районе и открыл стрельбу из автомата. Никто не пострадал, нападавшего обезвредили, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
