Гинцбург рассказал об эффективности отечественной вакцины от меланомы

Эффективность российской вакцины для лечения меланомы составляет более 90%. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Как отметил эксперт, были проведены доклинические исследования на животных, препарат показал высокую эффективность.

«Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам - порядка 90%», - указал Гинцбург.

Первые пациенты начнут получать вакцину в начале текущего года.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в начале 2026 года первые пациенты смогут получить вакцину для терапии меланомы.

