Гинцбург рассказал об эффективности отечественной вакцины от меланомы
Эффективность российской вакцины для лечения меланомы составляет более 90%. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
Как отметил эксперт, были проведены доклинические исследования на животных, препарат показал высокую эффективность.
«Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам - порядка 90%», - указал Гинцбург.
Первые пациенты начнут получать вакцину в начале текущего года.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в начале 2026 года первые пациенты смогут получить вакцину для терапии меланомы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иран пригрозил атаковать базы США на Ближнем Востоке
- В Чехии мужчина напал с ножом на покупателей магазина и ранил двоих
- Гинцбург рассказал об эффективности отечественной вакцины от меланомы
- Кадыров опроверг слухи о госпитализации
- В Китае для повышения рождаемости презервативы обложили налогом
- СМИ: В 2025 году богатейшие россияне заработали почти $32,8 млрд
- В РФ средняя зарплата в сфере перестрахования превысила 400 тысяч рублей
- СМИ: Похороны экс-игрока «Спартака» Мухамадиева пройдут 3 января в Душанбе
- СМИ: В 2025 году рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой
- МОК: РФ не выступит на Олимпиаде-2026 с флагом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru